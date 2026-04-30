Luis Díaz, figura absoluta del Bayern Múnich: la UEFA lo reconoció

Se acerca el remate de temporada en el fútbol europeo y muchos tiene en la mira lo que será la Copa del Mundo de la FIFA. Pero antes, está programada una de las instancias más importantes del deporte: la final de la UEFA Champions League.

Esta semana se disputaron las semifinales de la ‘orejona’ donde coincidieron PSG y Bayern Múnich. Para muchos, el duelo de ida es considerado uno de los mejores de los tiempos recientes, al tener 9 goles y dejar una llave abierta, sobre el papel, con el cierre en el Allianz Arena.

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Luis Díaz, figura absoluta del Bayern Múnich en la Champions

Uno de los destacados, sin duda alguna, fue Luis Díaz. El extremo fue inicialista en el Parque de los Príncipes, donde fue determinante al provocar una acción de penalti a favor de los bávaros y anotando un golazo, para acortar esa ventaja del PSG.

Fue 5 a 4, donde las defensas quedaron exhibidas, pero el poderío en ataque de ambos equipos estuvo a tope. El juego de vuelta se disputará el próximo miércoles 6 de mayo, con el anhelo no solo de los alemanes, sino de Colombia, para que avance el Bayern Múnich, para un remate de temporada de ensueño para Luis Díaz.

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Ahora, la UEFA dio a conocer el 11 ideal de la semana, que corresponde a los semifinalistas de la competición. Entre los elegidos está Luis Díaz.

Luis Díaz, en el 11 ideal de la semana para la UEFA Champions League

La UEFA incluyó a Luis Díaz en el equipo ideal de la semana, luego de lo que fueron las semifinales de la Champions League. Entre los jugadores destacados está Michael Olise y Upamecano por el Bayern Múnich.

Adicionalmente, el grupo lo conforman Dembelé, Vitinha, Joao Neves, Kvaratskhelia, Griezmann, Pubill y Raya.