Luis Díaz reveló problema con su familia tras la temporada en el Bayern Múnich

El extremo de la Selección Colombia, Luis Díaz, vive sin duda uno de los momentos más importantes de su carrera desde que llegó al Bayern Múnich procedente de Liverpool en el mercado de verano de 2025. 'Luchito' se incorporó a los bávaros tras un traspaso que rondó los 75 millones de euros, firmando un contrato por cuatro años y convirtiéndose en una de las apuestas ofensivas más destacadas del equipo y de todo el mercado europeo.

Su adaptación al ritmo de la idea de juego de Kompany y a la Bundesliga en general fue bastante rápida, aunque no exenta de desafíos, ya que fue el propio 'luchito' confirmó que ha tenido un problema junto con su familia desde que arribó al cuadro 'bávaro' y ha sido aprender el idioma alemán.

Luis Díaz todavía tiene problemas con el idioma tras llegar al Bayern

La sociedad entre Kane y Díaz ha sido uno de los factores determinantes para que el FC Bayern München lidere la Bundesliga con una ventaja considerable. El trío ofensivo conformado por Kane, Díaz y Olise ha acumulado un número impresionante de contribuciones que llevaron a que el atacante inglés confesara que 'Lucho' es un jugador increíble y "peligroso".

Con su llegada, Díaz le apunta a lo más alto con su club y con la Selección Colombia, planteando objetivos que, con el pasar de los partidos se ven más claros gracias al buen momento por el que se encuentra pasando.

Sin embargo, todavía hay un problema que sigue preocupando al colombiano y es que existe una barrera cultural a la cual él y su familia no se han podido adaptar del todo. A pesar de ello, Díaz se enfoca en su presente con el club, intentando adaptarse a ello con su integración con el grupo y el ambiente en el club han sido fundamentales para sentirse cómodo y de paso ayudar a su familia.

"Lo más difícil para mí y mi familia fue, y sigue siendo, sin duda el idioma… pero sabía que encajaría muy bien aquí, que contribuiría al éxito del equipo, como ya lo había hecho antes en Liverpool. Así que el FC Bayern depositó su confianza en mí, y estoy intentando corresponderles en el campo".

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz en la Bundesliga 2025/26?

El delantero de la Selección Colombia, Luis Díaz, es uno de los más destacados en la presente temporada al ser uno de los goleadores del equipo con un total de 13 anotaciones y como "plus" también ha podido reportarse con 12 asistencias, todo a lo largo de 1.660 minutos.