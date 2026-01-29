Luis Díaz marca la diferencia sin balón en la victoria del Bayern

Luis Díaz volvió a ser protagonista en Europa, aunque esta vez no fue únicamente por lo que aportó con la pelota. En un partido exigente y de alta intensidad, el colombiano mostró otra faceta de su juego, una que muchas veces pasa desapercibida, pero que resulta clave para el funcionamiento colectivo.

Más allá de las estadísticas ofensivas, su actuación dejó señales claras del rol que está asumiendo dentro del Bayern Múnich en los grandes escenarios.

El sacrificio de Lucho en una noche exigente

El duelo ante PSV fue uno de los más complejos para el Bayern en esta fase de la Champions League, y Vincent Kompany lo sabía. Por eso, el técnico belga pidió un esfuerzo extra sin balón, especialmente por las bandas, donde el equipo local intentó hacer daño. Luis Díaz respondió al llamado con una actuación marcada por el compromiso táctico.

El colombiano tuvo una presencia inusual en campo propio, apoyando constantemente al japonés Hiroki Ito en labores defensivas. Sus números reflejan ese esfuerzo, ganó 6 de 11 duelos, registró 3 entradas exitosas, 2 intercepciones y 3 recuperaciones, siendo el partido europeo en el que más trabajó sin posesión.

Lea también Luis Díaz está en octavos de final de la Champions: Bayern venció al PSV

Reconocimiento y peso en el equipo

Aunque no fue su noche más brillante en ataque, la prensa alemana destacó su entrega. El diario Bild lo calificó como “diligente y comprometido”, resaltando su equilibrio entre ataque y defensa, a pesar de algunas imprecisiones. Una valoración que confirma que su impacto va más allá de goles y asistencias.

Los datos respaldan esa lectura. Luis Díaz acumula 111 recuperaciones en 28 partidos, con un promedio de 3,9 por encuentro, cifras que lo ubican entre los jugadores más activos defensivamente del Bayern. Además, es el séptimo del plantel con más duelos defensivos ganados y uno de los que más recupera en el último tercio del campo.

Luis Díaz demuestra que incluso “a media máquina” sigue siendo determinante. Su capacidad para adaptarse a las necesidades del equipo y sacrificarse sin balón lo consolida como una pieza confiable en el esquema de Kompany. Con 14 goles y 11 asistencias en la temporada, Lucho no solo aporta calidad ofensiva, sino también trabajo, disciplina y compromiso en los momentos donde el Bayern más lo necesita.