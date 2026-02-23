Luis Díaz es figura en Bayern Múnich, pero podría ser multado ¿Por qué?

Luis Fernando Díaz se consolida cada vez más como una de las grandes figuras de Bayern Múnich, teniendo cuenta que se ha convertido en titular indiscutido del director técnico Vincent Kompany.

En el gigante de Baviera, el colombiano registra 29 participaciones de gol, las cuales se reparten en 17 anotaciones y 12 asistencias, si se contabilizan todas los certámenes.

Lo hecho por Díaz dentro de la cancha le ha permitido ganarse el cariño de la afición, pero también ha sido clave el compromiso demostrado por fuera de los terrenos de juego.

Luis Díaz y la curiosa cláusula que tiene en Bayern Múnich

En las últimas horas se ha dado a conocer que Luis Fernando Díaz tendría una importante cláusula en su contrato con Bayern Múnich.

Y es que el colombiano está obligado a tomar clases de alemán, las cuales se registrarían entre dos y tres veces por semana.

Adicionalmente, a Lucho se le realizarían evaluaciones periódicas para determinar su evolución, según detalló el diario alemán Bild.

También se explicó que en caso de no demostrar progreso en la interpretación del idioma, el Bayern Múnich podría castigar al colombiano con multa que irían desde los 5.000 hasta los 50.000 euros.

Luis Díaz jugará su primer Der Klassiker

El colombiano Luis Fernando Díaz se prepara para jugar su primer Der Klassiker con la camiseta de Bayern Múnich.

Se tiene previsto que el club de Díaz visite a Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park el sábado 28 de febrero en partido válido por la fecha 24 de la Bundesliga, que tendrá su pitazo inicial a partir de las 12:30 del medio día, horario colombiano.