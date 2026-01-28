La llamada de Falcao que definiría el futuro ’10’ de Millonarios

Durante los últimos días, Millonarios se ha convertido en tema de conversación de todos los seguidores del fútbol colombiano, teniendo en cuenta los rumores que vinculan al equipo azul con varios jugadores del FPC, que podrían llegar a reforzar a la institución para este semestre.

Uno de los nombres que ha estado en el radar de las directivas azul es James Rodríguez. Sin embargo, el entorno del jugador de la Selección Colombia confirmó que por el momento no hay nada con Millonarios, por lo que el embajador tendría que moverse rápidamente para poder contratar al volante de creación que le haría falta.

Falcao llamó al que sería el futuro ‘10’ de Millonarios

Ante la negativa de James Rodríguez de llegar al cuadro azul, Millonarios tendría como segunda opción a Daniel Ruiz, quien no ha tenido la continuidad necesaria en Rusia y tendría la opción de volver al embajador, que en la actualidad es el dueño del pase del talentoso jugador.

Según dio a conocer Julián Capera, periodista deportivo, Radamel Falcao García habría llamado a Daniel Ruiz para que se volviera a vestir la camiseta de Millonarios este semestre y pueda ayudarlo a lograr el sueño de ser campeón con el cuadro embajador.

“Hubo una llamada de Radamel Falcao García y Daniel Ruiz. Ellos hicieron una muy buena amistad. El ‘Tigre’ lo llamó y le dijo “venga y me ayuda en este proyecto deportivo”; literalmente le dijo “venga que quiero ser campeón con usted”, fue lo que aseguró el periodista en mención.

Además, PFC CSKA Moscú, equipo con el que tiene contrato Daniel Ruiz, estaría dispuesto a finalizar el préstamo anticipadamente, esto luego de que el colombiano no ha sido tenido en cuenta por el actual cuerpo técnico y podría liberar su salario, el cual es elevado.

Los problemas que tendría Millonarios para el regreso de Daniel Ruiz

Aunque la llamada de Radamel Falcao García podría motivar a Daniel Ruiz, se presentarían algunas trabas que ponen a pensar al volante, quien lastimosamente no ha podido brillar en el fútbol del exterior y buscaría una revancha, teniendo en cuenta lo que pasó en Santos y en el CSKA de Moscú.

Otra de las trabas que podría tener Millonarios es el alto salario que tiene el jugador, pues el conjunto azul no tendría capacidad económica para solventar lo que gana Ruiz en Rusia y el jugador no estaría dispuesto a bajarse su salario.