Marino Hinestroza está cerca de su nuevo equipo; Atlético Nacional recibirá una millonada

El futbolista colombianoMarino Hinestroza está muy cerca de definir su futuro profesional, después de vestir la camiseta de Atlético Nacionalpor dos temporadas en las que conquistó los títulos de Liga BetPlay, Copa BetPay y Superliga.

Teniendo en cuenta las buenas actuaciones y el hecho de haber sido convocado a la Selección Colombia ha puesto a Hinestroza en el radar de importantes clubes del continente.

Lea también Nacional haría venta histórica: gigante de Francia ficharía a joya

Boca Juniors quiere a Marino Hinestroza

Este miércoles 24 de diciembre, desde Argentina se dio a conocer que la transferencia de Marino Hinestroza a Boca Juniors está a pocos detalles de concretarse.

Según se explicó, el conjunto 'xeneize' y Atlético Nacional están cerrando los términos de la negociación la cual se pactaría a cambio de 5 millones de dólares.

El comunicador César Luis Merlo agregó que Marino Hinestroza firmará un contrato por cuatro años con el conjunto argentino.

Lea también Dimayor anunció sanciones para los campeones; Nacional y Junior afectados

Marino Hinestroza y su experiencia en el exterior

Después de cumplir con su proceso formativo en Orsomarso y América de Cali, el extremo Marino Hinestroza vistió las camisetas de Palmeiras, Pachuca y Columbus Crew en el exterior.

En el equipo brasileño hizo parte del equipo sub 20 y nunca debutó en el equipo profesional.

En el Pachuca de México sumó sus primeros minutos en primera división en dos temporadas, mientras que en Columbus Crew de la MLS tuvo participación en 22 partidos con dos goles en una campaña.



