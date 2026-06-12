Luis Díaz habló de la posibilidad de ganar el Mundial con la Selección Colombia

El conteo regresivo finalizó y la ilusión de los colombianos empieza a crecer cada vez más y más luego de haber tenido que esperar 8 años para volver a ver al equipo jugando un certamen mundialista.

Para esta ocasión faltan algunas figuras que brillaron en ediciones anteriores como lo es Juan Guillermo Cuadrado, Radamel Falcao y Carlos Bacca, pero así mismo surgieron nuevas estrellas como Luis Díaz, el jugador de Bayern Múnich que comanda la ofensiva 'tricolor' y el cual habría hablado con bastante positivismo con respecto a lo que sería su participación en la Copa Mundial.

Luis Díaz se despachó con contundente declaración antes del Mundial

A pocos días del debut de la Selección Colombia en el Mundial de 2026, Luis Díaz se convirtió nuevamente en una de las voces más ilusionadas dentro del combinado nacional.

El extremo guajiro llega como una de las principales figuras de la 'Tricolor' y de los jugadores a seguir en toda la competencia tras su gran presente deportivo, por lo que sus declaraciones con respecto a lo que representa disputar su primera Copa del Mundo han causado revuelo en el mundo del fútbol.

'Luchito' finalmente tendrá la oportunidad de vivir una experiencia que durante mucho tiempo observó desde la distancia y confesó que uno de sus mayores sueños es levantar el trofeo más importante del fútbol vistiendo la camiseta de Colombia.

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El atacante reconoció que jugar un Mundial era una meta que lo acompañaba desde niño y que ahora afronta el reto con una mezcla de emoción, responsabilidad y confianza en el grupo dirigido por Néstor Lorenzo.

“Cumplir ese sueño de jugar mi primer Mundial. Para mí representar al país a nivel mundial es una cosa de locos. Sueño con dejarlos en alto de la mejor manera posible, llegar lo más lejos que se pueda. Confiando en Dios, sé que nosotros vamos a hacer las cosas bien y vamos a lograr el objetivo”, dio a conocer en Billboard.

Jhon Córdoba se recuperó de la lesión y entrena con el grupo

El estratega ha estado trabajando de cerca junto al atacante y precisamente en la llegada de la 'tricolor' a suelo mexicano para afrontar su primer partido contra Uzbekistán reveló que ya se encontraba en mejor forma física y que entrenó de manera eficaz con el resto del equipo en San Diego.

"Va bien. Como es tendón es un tema delicado, pero lo vamos manejando día a día. Ya logró entrenar con el grupo, ya está bastante bien".

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¿Cuándo debuta Luis Díaz con Colombia en el Mundial?

Luis Díaz debutará con Colombia en un Mundial el miércoles 17 de junio de 2026, cuando la Selección Colombia enfrente a Uzbekistán en la primera jornada del Grupo K de la Copa del Mundo. El partido se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México.