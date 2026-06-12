Los tres datos que dejó el primer día del Mundial 2026 en México

Después de cuatro años de espera, llegó el momento más ansiado para todos los amantes del fútbol. La fiesta del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México paraliza globalmente a todos los países en un mes larguito de unidad y de emoción completa por cada partido y cada fase hasta llegar a la gran final y coronar al campeón.

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Todo inició en Ciudad de México y siguió en Guadalajara con un ambiente futbolero, especialmente en el Estadio Banorte (Estadio Azteca) con el que se abrió el Mundial con la inauguración llena de artistas que prendieron la fiesta y contagiaron a los fanáticos que se acercaron al recinto deportivo.

Luego vino el primer partido del Mundial entre México y Sudáfrica. Fue en este encuentro en el que llegaron los tres datos más grandes e importantes de la jornada inicial de la Copa del Mundo, a la espera de conocer si Canadá y Estados Unidos tendrán cosas curiosas en la segunda fecha.

ESTADIO AZTECA, EL ÚNICO EN OFICIAR TRES INAUGURACIONES Y TRES DEBUTS MUNDIALISTAS

Uno de los estadios de fútbol más representativos a nivel mundial es nada más ni nada menos que el Estadio Azteca. Aunque cambió de nombre por temas comerciales, su esencia y lo icónico que es no dejará de estar dentro de la historia del balompié.

México es el primer país que oficia tres mundiales y, además, se da el privilegio de tener la inauguración y que el primer partido se juegue en el Estadio Azteca. Nunca una nación o un recinto deportivo ha sido tantas veces mundialistas como este escenario.

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La primera ocasión fue en el Mundial de 1970 cuando México tuvo por primera vez el agrado de ser sede de un certamen mundialista. Además, en el Estadio Azteca se jugó el primer partido con los anfitriones enfrentando a la Unión Soviética en un empate sin goles ante más de 100,000 espectadores.

Dieciséis años después, México y el Estadio Azteca volvieron a ser sedes oficiando la inauguración por segunda ocasión y con el primer partido que dio pie en el Mundial. Ese encuentro no tuvo a los mexicanos como protagonistas, pero sí el duelo entre Bulgaria e Italia en una igualdad a un tanto.

Ahora, cuarenta años después fue el turno para la tercera edición celebrada en México con el Estadio Azteca como anfitrión y el primer partido contra Sudáfrica que dejó al seleccionado local como el ganador por los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

JULIÁN QUIÑONES, EL PRIMER COLOMBIANO EN MARCAR GOL CON OTRA SELECCIÓN

Además, el estadio también toma mucha importancia después del gol de Julián Quiñones. El delantero del Al-Qadisiya de Arabia Saudita que fue uno de los grandes goleadores del rentado local superando a Cristiano Ronaldo, representa a México en el Mundial, pese a haber nacido en Magüí Payán, Nariño, Colombia.

Aunque Néstor Lorenzo intentó convencerlo para tenerlo en la Selección Colombia, a Julián solo le interesaba representar a México, a un país que le ha dado todo. El delantero nariñense abrió el marcador contra Sudáfrica y se convirtió en el primer colombiano en anotar en un Mundial representando a otra selección.

Ha habido jugadores colombianos con otras selecciones como Jonathan Osorio de Canadá, Carlos Llamosa, Jesús Ferreira, Alejandro Bedoya, de Estados Unidos, y Johan Vonlanthen de Suiza, pero a diferencia del caso de Julián Quiñones, ninguno de los anteriores marcó en citas mundialistas. Osorio todavía puede cambiar este detalle, dado que participará en esta edición como local.

TRES EXPULSADOS EN EL PARTIDO INAUGURAL

El partido entre México y Sudáfrica fue el que se ganó todos los reflectores, a diferencia del de Corea del Sur vs República Checa con triunfo surcoreano. Este encuentro tuvo el arbitraje de Wilton Sampaio que fue envuelto en una que otra polémica.

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Un encuentro poco habitual en el que Wilton Sampaio expulsó a tres jugadores. Sphephelo Sithole y Themba Zwane de Sudáfrica, y César Montes en México. Nunca en la historia de los mundiales en un partido inaugural han mostrado la tarjeta roja a esta cantidad de futbolistas.

De hecho, con estas tres expulsiones, el Mundial de 2026 seguramente tendrá más expulsados que en el anterior certamen mundialista en Catar 2022. En ese certamen durante los 64 partidos disputados solo hubo cuatro jugadores que vieron la tarjeta roja. Ya en un solo encuentro va casi la misma cantidad.