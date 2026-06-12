Delantero de la Selección Colombia recibió un golpe y generó preocupación

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández generó un momento de preocupación este jueves 11 de junio durante el entrenamiento de la Selección Colombia en su preparación para la Copa del Mundo 2026. El delantero recibió un golpe en uno de sus empeines mientras se desarrollaba la sesión de trabajo.

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La información fue revelada por el periodista René Wedekind en el programa 'Planeta Fútbol' de RCN y Win Sports, donde explicó que el incidente llamó la atención tanto del cuerpo técnico como de los periodistas que estaban presentes en la práctica.

Según el reporte, el atacante del Real Betis sintió molestias inmediatas tras el impacto y durante algunos instantes se le vio caminando con dificultad, situación que encendió las alarmas alrededor de la concentración tricolor.

Sin embargo, con el paso de los minutos el panorama fue mejorando. El propio Wedekind indicó que el delantero volvió a integrarse de manera normal al grupo de trabajo y pudo continuar con la sesión de entrenamiento.

Por eso, a esta hora no existe una novedad médica oficial ni señales de una lesión grave dentro de la Selección Colombia. Todo apunta a que el golpe no pasó de un susto en medio de la preparación mundialista.

De todas maneras, el episodio recordó lo delicado que resulta cualquier molestia física a pocos días del debut en la Copa del Mundo. El cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo sigue atento al estado de todos los jugadores en la recta final antes del estreno.

Selección Colombia: ¿Quién será el delantero titular en el Mundial?

En lo estrictamente futbolístico, el Cucho Hernández no sería inicialmente el delantero titular para el primer partido del Mundial. La principal opción para ocupar la posición de centrodelantero frente a Uzbekistán sería Luis Javier Suárez.

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Colombia integrará el grupo K del Mundial 2026 junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. El objetivo de la Tricolor será avanzar a 16avos. de final.

Fecha y hora de Colombia vs Uzbekistán

El compromiso ante Uzbekistán está programado para el miércoles 17 de junio a las 9:00 de la noche, hora colombiana, y marcará el inicio oficial del camino tricolor en la Copa del Mundo.

Ver EN VIVO Colombia vs Uzbekistán - Mundial 2026

La transmisión del encuentro estará a cargo del Canal RCN a través de su señal principal y de su canal de YouTube. Además, DeportesRCN.com realizará cobertura especial con todas las novedades y emociones no solo de este partido, sino de toda la Copa del Mundo 2026.