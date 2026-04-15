Kane se rinde ante los pies de Luis Díaz: “Es uno de nuestros jugadores principales”

La actuación de Luis Díaz ha dejado a todo el mundo sorprendido. El guajiro fue el encargado de encaminar la clasificación del Bayern Múnich a las semifinales de la Champions League, haciendo que la bandera de Colombia y su nombre estén en lo más alto del fútbol de élite.

Sin embargo, no solo los medios de comunicación y aficionados hablan de la actuación de Luis Díaz, pues Harry Kane, compañero del colombiano, también se refirió a la actualidad del guajiro y dejó claro que es uno de los refuerzos más importantes del club en esta temporada.

Harry Kane ante los pies de Luis Díaz

Luego de la gran actuación de Lucho, el delantero se refirió a lo acontecido en el juego de ida y vuelta con el Real Madrid, donde Lucho junto a Olise hicieron sufrir a la defensa ‘merengue’, que no logró descifrar los diferentes ataques del equipo alemán durante ambos juegos.

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“Diría que actualmente (Olise) es el mejor extremo del mundo en este momento. Crea muchas ocasiones y no tiene miedo de regatear. Creo que es uno de nuestros jugadores principales, junto con Luis Díaz. Honestamente, ha sido genial desde que se unió al Bayern; es un fichaje realmente bueno para el club”, aseguró el delantero tras la actuación de sus compañeros.

Sin embargo, Kane no fue el único en hablar del colombiano, pues el entrenador del Bayern también se refirió a la actuación del extremo, dejando claro que estuvo a la altura del compromiso y fue fundamental para lograr la clasificación a la siguiente ronda del torneo internacional.

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“Creo que los chicos han demostrado hoy una gran fortaleza mental. Estoy orgulloso de que hayamos remontado dos veces”, finalizó el entrenador.

Luis Díaz sobre su gol contra el Real Madrid

Luego de su gran actuación en la Champions League, Luis Díaz dejó claro que el gol marcado al Real Madrid en Alemania ingresó a uno de los más importantes de su carrera, teniendo en cuenta la importancia y la instancia que se estaba disputando.

“Está en el top tres. Si no es que es el número uno de mi carrera, no sé. Creo que este ha sido uno de los que más me han gustado y más significado tiene por el tramo, porque era este partido, en ese momento supercomplicado y que necesitábamos el resultado. Gracias a Dios pude sacar ese bonito tanto y poder ayudar al equipo para pasar a la siguiente ronda”, aseguró el colombiano.