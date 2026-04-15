Reacción de la prensa alemana a la clasificación del Bayern Múnich a semis de Champions

Este miércoles 15 de abril, en territorio teutón, Bayern Múnich de Alemania se enfrentó con Real Madrid de España en un compromiso que acaparó la atención de miles de hinchas del deporte rey a nivel mundial.



El partido, como bien se sabe, correspondió a la vuelta de los cuartos de final de la Uefa Champions League, el torneo de clubes internacional más importante y competitivo del planeta.



En el duelo de ida, en suelo español, Bayern Múnich ganó 2 goles a 1. En aquel cotejo, el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda marcó el primer gol de su equipo.



En la vuelta, Lucho se volvió a reportar con anotación. El exjugador del Liverpool de Inglaterra y Porto de Portugal convirtió el tercer gol de Bayern Múnich, que se impuso de local 4 a 3. El global terminó 6 a 4.

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La prensa alemana

Tras el compromiso, como era de esperarse, se presentaron bastantes reacciones y una de ellas fue la de la prensa alemana. Bild, por ejemplo, fue uno de los medios de comunicación que reaccionó a la clasificación del conjunto germano a las semifinales del torneo.



El portal empezó con la cronología del juego. “Bayern en semifinales – a pesar de ir tres puntos por detrás y tener un comienzo horrible. Minuto 1: Neuer le pasa el balón directamente al pie de Real Güler durante la jugada. Lo saca directamente desde 30 metros y remata a puerta vacía. Baviera va perdiendo a los 35 segundos, el primer gol encajado en la historia de la Liga de Campeones de Múnich”, señaló.



“29. Minuto: ¡El próximo error de Neuer! Güler marca un tiro libre desde 20 metros hacia la portería. El disparo está bien colocado, pero no es imposible atajarlo. Neuer entra con la mano izquierda, pero el balón sigue dentro: el 1-2 desde el punto de vista del Bayern”, añadió.



El arranque del equipo dirigido por el belga Vincent Jean Mpoy Kompany no fue el mejor, pero se logró reponer a medida del paso de los minutos y lo mejor, para Colombia, es que Luis Díaz aportó en la victoria.

Un partido intenso

“Pavlovic había empatado con la cabeza en el medio. De vuelta al césped –¡y abróchate el cinturón! Kane remata desde once metros a la esquina derecha tras un excelente trabajo preparatorio por parte de Upamecano. 2-2 Su gol número 50 de la temporada. Luego volvió el Real Madrid: Vini estrelló el balón en el larguero y un minuto después el brasileño centró para Mbappé, que remató desde siete metros para poner el 3-2”, continuó Bild.



Real Madrid quería ser la épica. Kylian Mbappé y sus amigos hacían todo lo posible por conseguir la clasificación, pero la situación se ponía cada vez más tensa. Cualquier cosa podía pasar.

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Lucho apareció

“Musiala coloca la azada en Díaz. El colombiano se mueve de izquierda a centro, mete el balón al segundo palo desde 18 metros (minuto 89). 3-3, ¡el tercer déficit cambió! Eso habría sido suficiente para avanzar y Olise incluso marcó en el tiempo añadido para ganar. Las emociones de Güler están demasiado altas; recibe una roja camino a las catacumbas”, siguió Bild.



“Vincent Kompany (40) está en el partido más importante de su joven carrera como entrenador. Ahora es el undécimo entrenador en alcanzar las semifinales de la primera división con el Bayern", sentenció.















