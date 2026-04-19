Luis Díaz sigue haciendo historia en Europa: los doce títulos que ha ganado

El colombiano Luis Díaz sigue ampliando su palmarés en Europa y, tras la reciente consagración con el Bayern Múnich en la Bundesliga, alcanzó un total de doce títulos en el viejo continente.

El extremo guajiro ha construido su carrera en Europa con paso por tres clubes: Porto, Liverpool y Bayern Múnich, dejando huella en cada uno de ellos con títulos y actuaciones destacadas.

Estos son los títulos que ha ganado Luis Díaz en sus pasos por Portugal, Inglaterra y Alemania

En Portugal, Díaz consiguió cinco títulos con el Porto, consolidándose como una de las grandes figuras del equipo antes de dar el salto a una de las ligas más competitivas del mundo.

Dos ediciones de la Primeira Liga, dos de Copa de Portugal, y una Supercopa de Portugal fueron los títulos que ganó en suelo luso.

Posteriormente, en Inglaterra, sumó otros cinco trofeos con el Liverpool, incluyendo una Premier League, una Community Shield, una FA Cup y dos Copa de la Liga, manteniendo su protagonismo en un plantel altamente competitivo.

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Ya en Alemania, el colombiano ha alcanzado dos títulos con el Bayern Múnich: la reciente Bundesliga y la Supercopa, en una temporada en la que fue determinante, incluso en el partido que selló la consagración.

Un aspecto llamativo del palmarés de Luis Díaz es que los doce títulos obtenidos en Europa han sido de carácter local, sin haber conquistado, hasta el momento, competiciones internacionales a nivel de clubes.

Pese a ello, su impacto en cada equipo ha sido evidente, no solo por los trofeos, sino por su influencia dentro del campo, siendo habitual protagonista en momentos decisivos.

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Desde su irrupción en el Porto, pasando por su consolidación en Liverpool y ahora su protagonismo en Bayern Múnich, Díaz ha demostrado regularidad y crecimiento constante en el fútbol europeo.

Con 29 años y en plena madurez deportiva, Luis Díaz continúa ampliando su legado, con la posibilidad latente de sumar nuevos títulos, incluyendo la Champions League.