Bayern Múnich, con Lucho protagonista, goleó a Stuttgart y es campeón de la Bundesliga 2025-26

Bayern Múnich se consagró campeón de la Bundesliga este domingo tras imponerse 4-2 al Stuttgart, en un partido vibrante que confirmó su dominio absoluto en la temporada.

Resumen de Bayern Múnich 4-2 Stuttgart

El arranque no fue sencillo para el conjunto bávaro, que se vio sorprendido a los 21 minutos con el gol de Chris Führich, quien adelantó al Stuttgart y puso en duda, por momentos, la celebración anticipada del título.

Sin embargo, la reacción del Bayern fue inmediata. Raphael Guerreiro igualó el marcador al 31’, y apenas dos minutos después Nicolas Jackson puso el 2-1 tras una gran asistencia del colombiano Luis Díaz, quien empezó a marcar diferencias en el frente de ataque.

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El propio Díaz volvió a ser protagonista al 37’, cuando se internó en el área, enganchó y asistió a Alphonso Davies para el 3-1 parcial, resultado con el que el Bayern encaminó el partido antes del descanso.

En el segundo tiempo, el equipo local mantuvo el control del juego y amplió la ventaja al minuto 52 con un tanto de Harry Kane, quien definió para el 4-1 y prácticamente sentenció el compromiso.

Stuttgart logró descontar en el tramo final gracias a Chema Andrés, quien al 88’ puso el 4-2 definitivo, aunque sin poner en riesgo la victoria del Bayern.

Posiciones de la Bundesliga

Con este resultado, el Bayern Múnich alcanzó los 79 puntos en la tabla de posiciones, una cifra inalcanzable para el Borussia Dortmund, que se quedó con 64 unidades cuando restan apenas cuatro fechas por disputarse.

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La diferencia de quince puntos, con solo doce en juego, selló matemáticamente la consagración del equipo bávaro, que una vez más impone su jerarquía en el fútbol alemán.

¿Cuántas Bundesliga ha ganado Bayern Múnich?

Así, Bayern Múnich llegó a 34 títulos de Bundesliga en su historia, reafirmando su hegemonía, mientras que Luis Díaz celebra su primera corona en Alemania siendo protagonista en el partido decisivo.