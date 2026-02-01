El futbolista colombiano Luis Fernando Díaz sigue recibiendo reconocimiento en Bayern Múnich. Este domingo 1 de febrero, Lucho fue reconocido por haber marcado el mejor gol del año 2025 de su equipo.

La anotación escogida como la mejor del gigante de Baviera en la temporada 2025 se registró el 8 de noviembre en el marco de la décima fecha de la Bundesliga.

Así fue el gol de Luis Díaz

El extremo colombiano marcó en el minuto 38, después de asociarse con su compañeros Josip Stanišić, quien le lanzó un pase demasiado largo a Lucho.

Sin embargo, el '7' de la Selección Colombia y '14' de Bayern Múnich no dio por perdida la pelota y evitó que esta saliera del terreno de juego al deslizarse por el césped.

Al recibir la presión de un rival, Lucho sorprendió con un enganche, que además le sirvió para hacerse campo en el área rival.

Cuando parecía que la mejor opción era enviar un centro para un compañero, Luis Díaz finalizó la jugada con un contundente remate de derecha, que se metió al arco contrario, a pesar del cerrado ángulo.

En su momento, el gol de Díaz recibió múltiples elogios de sus compañeros, rivales y analistas, teniendo en cuenta el grado de dificultad.

Al recibir este premio, un jugador de Bayern Múnich repite la conquista del galardón, ya que el ganador de la temporada 2024 había sido el británico Harry Kane.