Luis Díaz superó marca de James Rodríguez en Bayern Múnich

El colombiano Luis Fernando Díaz se consolida cada vez más como una de las grandes figuras de Bayern Múnich, teniendo en cuenta sus buenas actuaciones. Este sábado 31 de enero, Lucho brilló al ser determinante en el empate 2-2 con Hamburgo en partido válido por la fecha 20 de la Bundesliga.

Díaz comenzó el partido en el banco de suplentes, pero fue enviado al terreno de juego para el comienzo del segundo tiempo y en el minuto 46, en la primera pelota que tocó, anotó el 2-1 parcial en favor de su equipo.

A pesar de que Bayern Múnich no pudo conservar la ventaja y terminó empatando, el gigante de Baviera se mantiene como líder de la Bundesliga.

Lucho Díaz superó marca de James Rodríguez

Con la anotación de este sábado, Luis Fernando Díaz llegó a 15 goles en 29 partidos jugados con la camiseta de Bayern Múnich.

De esta manera, Lucho superó a James Rodríguez, que en su etapa como jugador de Bayern Múnich se demoró 67 compromisos para llegar a 15 tantos.

En su primer año como jugador del equipo alemán, Díaz registra 15 tanto, 11 asistencias y un título.

James, entre las temporadas 2017/2018 y 2018/2019 logró dos títulos de Bundesliga, dos Supercopas de Alemania y una Copa de Alemania.

Próximo partido de Luis Díaz con Bayern Múnich

Después de empatar con Hamburgo, Luis Díaz y Bayern Múnich volverán a la acción domingo 8 de febrero recibiendo a Hoffenheim en partido válido por la fecha 21 de la Bundesliga, que tendrá su pitazo inicial desde las 11:30 de la mañana, horario colombiano.