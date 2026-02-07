Luis Díaz sigue cosechando triunfos: galardonado con este premio

Luis Díaz es el jugador top del Bayern Múnich. Su salida del Liverpool dejó un vacío impresionante, pero ahora, la Bundesliga goza de su mejor nivel, mostrando una de las temporadas con el mejor registro goleador. Engranó a la perfección en una maquina que iba aceitándose, con el paso de los años.

Rodearse de figuras ya es común para Luis Díaz, de hecho, ya es considerado como uno más de ellos. Los pesos pesados del Bayern Múnich ven en él un ejemplo, su forma de entrenar, la relación con el grupo y más detalles. Se ganó su lugar con trabajo y disciplina.

Y es que los números respaldan el fichaje de Luis Díaz al Bayern Múnich. En total, lleva 29 partidos disputados, con un total de 15 anotaciones y 12 asistencias. No solo es considerado uno de los mejores fichajes de la Bundesliga, sino uno de los extremos más letales en el fútbol mundial.

Sus compañeros, los aficionados y todo el entorno del Bayern Múnich lo enaltecen. Ahora, en Alemania lo galardonaron por un gol que fue sensación, ese que marcó ante el Unión Berlín, en una autentica jugada para enmarcar.

Luis Díaz, ganador al premio del mejor gol del año en Alemania

Luis Díaz anotó un golazo el pasado 8 de noviembre, en la visita del Bayern Múnich al Unión Berlín. Jugada individual y al filo de la línea de campo. Luego de 3 meses, Luis Díaz fue premiado por parte del programa de televisión Sportschau, dejando su anotación como la mejor del 2025 en la Bundesliga.

Todo lo que hace Luis Díaz no pasa desapercibido. El colombiano recibió su galardón y se refirió a lo importante de encajar en el Bayern Múnich “Encontré un equipo muy bueno, una familia, con un entrenador muy bueno. Es fácil sentirse cómodo aquí. Quiero ganar todo con este equipo, todos los torneos, todas las competiciones. Trabajamos duro y demostramos que estamos listos para eso”.

Además, agregó “Solo debemos seguir adelante con la misma actitud. Desde una perspectiva personal, solo quiero contribuir y ayudar al equipo con muchos goles y asistencias”.

Los números de Luis Díaz en el Bayern Múnich

Luis Díaz lleva un total de 29 partidos disputados con el Bayern Múnich, con 15 anotaciones y 12 asistencias, contando Bundesliga, Champions League, Supercopa y Copa de Alemania.