¡Luis Díaz no está a la venta! Contundente declaración del Bayern Múnich

La nueva temporada del fútbol europeo está por arrancar y cada uno de los clubes alistan todos los detalles para un nuevo objetivo. En medio de esa preparación se atravesó el tiempo de descanso a aquellos jugadores que disputaron la Copa del Mundo de la FIFA, que cambió el desarrollo de la pretemporada.

Pese a esto, el mercado de fichajes sigue su rumbo, sin importar el tiempo de descanso tras el Mundial. Las ofertas continúan y Luis Díaz no es ajeno al tema: salen las ‘novias’ que pretenden los servicios del colombiano.

Bayern Múnich es uno de esos clubes y sus jugadores son buscados por algunos clubes europeos y asiáticos. Muchos de ellos están en su periodo de vacaciones, posterior a la Copa del Mundo.

Sin embargo, desde la interna del Bayern Múnich son tajantes con el asunto: Luis Día no está a la venta.

Luis Díaz, entre los pretendidos por varios clubes

Las informaciones del mercado de fichajes y del fútbol europeo apuntan a que Al-Hilal está dispuesto a hacer una oferta por 70 millones de euros, sumándole un salario millonario para el jugador.

Sin embargo, los directivos del Bayern Múnich fueron contundentes con su respuesta: no están interesados en vender a Luis Díaz.

Bayern Múnich respondió a la oferta por Luis Díaz

En declaraciones a la prensa, Uli Hoeneß directivo del Bayern Múnich, se refirió a lo ocurrido con las ofertas no solo por Luis Díaz, sino por nombres como Michael OIise y el mismo Harry Kane.

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El alemán declaró que “Me reí a carcajadas. Todavía le quedan tres años de contrato, así que para mí eso no es un tema en absoluto. Podría venirnos el Emperador de China y aun así no hablaríamos con él (sobre Olise). Lo mismo pasa con Luis Díaz. Tenemos el mejor trío de ataque del mundo con Olise, Díaz y Kane. No pensaríamos en vender a ninguno de ellos”.

Luis Díaz aprovecha sus días de vacaciones

Luis Díaz tomó unos días posterior a lo que fue la Copa del Mundo de la FIFA con la Selección Colombia. Se estima que la próxima semana se uniría a los trabajos con el Bayern Múnich.