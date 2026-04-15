Este miércoles 15 de abril, Bayern Múnich de Alemania venció 4 goles a 3 al Real Madrid de España por el partido de vuelta de los cuartos de final de la siempre apasionante Uefa Champions League.



El global quedó 6 a 4 y con ese marcador Bayern avanzó a las semifinales del torneo y hará todo lo posible por salir como campeón. La tarea no será para nada sencilla, pero tampoco será un trabajo imposible.



El extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda marcó el tercer gol de la escuadra alemana este miércoles. Ese gol metía al Múnich en la semifinal, pero minutos después Michael Olise sentenció la historia.

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Lucho marcó

El tanto de Lucho fue un golazo. Tomó la bola por la banda izquierda, se la entregó a Musiala, este se la regresó de taco y el guajiro, con toda su clase, metió un tremendo remate y la esférica se fue al fondo de la red.



El video del tanto del colombiano le da la vuelta al mundo y otro video que se hizo viral fue el de la reacción de los periodistas de El Chiringuito al tanto del exjugador del Junior de Barranquilla y Porto de Portugal.



Los periodistas-hinchas del Madrid estaban muy atentos al juego y el gol de Lucho les bajó todos los ánimos. Cristóbal Soria, hincha del Sevilla, les celebró a sus compañeros el tanto en la cara.

Video viral

El video publicado por la misma cuenta oficial de X, antes Twitter, de El Chiringuito, ya suma más de 130 mil visualizaciones. La reacción y golazo del guajiro llamaron la atención de muchos amantes del deporte rey a nivel mundial.



Siguiendo con temas del juego y la misma prensa española, Mundo Deportivo reseñó, desde su mirada, los dos últimos goles del Bayern Múnich, que está encaminado también a ganar la Bundesliga.



“Se palpaba la prórroga en el Allianz Arena cuando, en el minuto 88, el marcador seguía con el 2-3 de la media parte de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El Real Madrid estaba con diez tras la expulsión de Camavinga con dos amarillas y parecía que firmaba el tiempo extra”, señaló.

Prensa española

“Pero el Bayern Múnich mostró su ambición y con dos golazos, de Luis Díaz en el 89’ y de Michael Olise en el tiempo añadido (95’) le dio la vuelta al marcador (4-3 y 6-4 en el global de la eliminatoria) para confirmar el pase de los bávaros a semifinales y la eliminación del conjunto blanco”, añadió, entre otras cosas más.



En las semifinales de la Liga de Campeones de Europa, el equipo de Luis Díaz se tendrá que ver las caras con Paris Saint-Germain, dirigido por Luis Enrique, quien tiene la meta de defender el trofeo.









