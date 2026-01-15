Primer problema para Juan Carlos Osorio en el Remo de Brasil

El director técnico colombiano Juan Carlos Osorio afrontará en la temporada 2026 un nuevo desafío en su carrera profesional, después de haber sido confirmado como nuevo entrenador del Clube do Remo, que después de 32 años regresó a la primera división de Brasil.
Teniendo en cuenta el calendario de competencias en el fútbol brasileño, en el que además de la Serie A del Brasileirao se juegan los torneos regionales. el Remo jugará 15 partidos en 64 días, por lo que tendrá pocas jornadas de descanso.
El club que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio tendrá participación en el Brasileirao, la Supercopa Grão Pará y en el Campeonato Paraense.
En el calendario del Remo se destacan los partidos del 3 y 4 de febrero frente al Águia y Mirassol, respectivamente, y los compromisos del 11 y 12 de febrero contra Atlético-MG en Belo Horizonte y ante Castanhal también a domicilio.
Calendario del Remo
18 de enero
Remo vs. Águia - Supercopa Grão Pará
24 de enero
Remo vs. Bragantino-PA -Campeonato Paraense
28 de enero
Vitória vs. Remo - Brasileirao
31 de enero
São Francisco vs. Remo - Campeonato Paraense
3 de Febrero
Remo vs. Águia - Campeonato Paraense
04 de febrero
Remo vs. Mirassol - Brasileirao
08 de febrero
Paysandú vs. Remo - Campeonato Paraense
11 de febrero
Atlético-MG vs. Remo - Brasileirao
12 de febrero
Castanhal vs. Remo - Campeonato Paraense
15 de febrero
Remo vs. Amazonia - Campeonato Paraense
25 de febrero
Remo vs Internacional - Brasileirao
12 de marzo
Remo vs. Fluminense - Brasileirao
15 de marzo
Coritiba vs. Remo - Brasileirao
19 de marzo
Flamengo vs. Remo - Brasileirao
22 de marzo
Remo vs Bahía - Brasileirao