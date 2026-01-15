Logo Deportes RCN Vertical
Juan Carlos Osorio

Primer problema para Juan Carlos Osorio en el Remo de Brasil

Juan Carlos Osorio tendrá un duro reto en su nueva experiencia en el fútbol brasileño.
Daniel Zabala
Juan Carlos Osorio tiene nuevo equipo
Juan Carlos Osorio, técnico colombiano // AFP

El director técnico colombiano Juan Carlos Osorio afrontará en la temporada 2026 un nuevo desafío en su carrera profesional, después de haber sido confirmado como nuevo entrenador del Clube do Remo, que después de 32 años regresó a la primera división de Brasil.

Teniendo en cuenta el calendario de competencias en el fútbol brasileño, en el que además de la Serie A del Brasileirao se juegan los torneos regionales. el Remo jugará 15 partidos en 64 días, por lo que tendrá pocas jornadas de descanso.

Juan Carlos Osorio fue anunciado oficialmente en su nuevo equipo

El club que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio tendrá participación en el Brasileirao, la Supercopa Grão Pará y en el Campeonato Paraense.

En el calendario del Remo se destacan los partidos del 3 y 4 de febrero frente al Águia y Mirassol, respectivamente, y los compromisos del 11 y 12 de febrero contra Atlético-MG en Belo Horizonte y ante Castanhal también a domicilio.

Calendario del Remo

18 de enero
Remo vs. Águia - Supercopa Grão Pará

24 de enero
Remo vs. Bragantino-PA -Campeonato Paraense

28 de enero
Vitória vs. Remo - Brasileirao

31 de enero
São Francisco vs. Remo - Campeonato Paraense

3 de Febrero
Remo vs. Águia - Campeonato Paraense

04 de febrero
Remo vs. Mirassol - Brasileirao

08 de febrero
Paysandú vs. Remo - Campeonato Paraense

11 de febrero
Atlético-MG vs. Remo - Brasileirao

12 de febrero
Castanhal vs. Remo - Campeonato Paraense

15 de febrero
Remo vs. Amazonia - Campeonato Paraense

25 de febrero
Remo vs Internacional - Brasileirao

12 de marzo
Remo vs. Fluminense - Brasileirao

15 de marzo
Coritiba vs. Remo - Brasileirao

19 de marzo
Flamengo vs. Remo - Brasileirao

22 de marzo
Remo vs Bahía - Brasileirao

