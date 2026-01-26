Luis Díaz llegó a 300 partidos en Europa: Así le ha ido al colombiano

Luis Díaz alcanzó una cifra que solo está al alcance de futbolistas consistentes y de alto nivel en el viejo continente. Aunque el partido no terminó como esperaba, el extremo colombiano sumó un nuevo hito a una carrera que no ha hecho más que crecer desde su llegada a Europa en 2019.

Un número redondo en una noche amarga

El compromiso ante Augsburgo por Bundesliga no fue uno más para Luis Díaz. Más allá de la derrota, que significó el fin del invicto del Bayern Múnich tras 18 jornadas, el colombiano llegó a los 300 partidos disputados en Europa, una marca que refleja regularidad, adaptación y jerarquía en ligas de máxima exigencia.

Desde que aterrizó en el fútbol europeo a mediados de 2019, tras ser fichado por el Porto por apenas 7 millones de euros, Lucho ha construido un recorrido sólido. Su rendimiento lo llevó a multiplicar su valor de mercado hasta alcanzar un pico de 85 millones y aunque hoy está tasado en 70 M€, sigue siendo uno de los extremos más determinantes del continente.

Porto y Liverpool, la base de su consolidación

La historia europea de Luis Díaz comenzó en Portugal, donde dejó una huella importante con el Porto. Con el club luso disputó 125 partidos, convirtiéndose en el segundo colombiano con más presencias en la historia de la institución. En ese ciclo fue titular en 86 encuentros, marcó 41 goles y dio 15 asistencias, además de conquistar cinco títulos y consolidarse como una de las grandes figuras del equipo.

Su salto a Liverpool terminó de posicionarlo en la élite. Con los Reds acumuló 148 partidos, su mayor registro con un solo club, siendo titular en 113 de ellos. Volvió a marcar 41 goles, repartió 17 asistencias y nunca vio la tarjeta roja. Más allá de los números, Díaz se ganó un lugar especial en la hinchada y fue protagonista en la obtención de varios títulos, incluida la Premier League.

Bayern Múnich y los récords que sigue sumando

En Bayern Múnich, su etapa más reciente, Luis Díaz ya suma 27 partidos, 26 de ellos como titular. A pesar de algunas críticas puntuales, sus números respaldan su impacto, 14 goles, 10 asistencias y una contribución ofensiva de 24 acciones directas, solo por detrás de Harry Kane y Michael Olise en el equipo bávaro.

Además de los títulos que ya suma 11 en Europa, Lucho ha firmado varios récords personales. Fue el extremo más rápido en llegar a 10 goles con Porto, logró una influencia ofensiva en Liverpool cada 150 minutos y se convirtió en el colombiano que más rápido anotó en la historia de la Champions League, con un gol al PSG a los 3 minutos y 22 segundos.

Un recorrido que todavía no se detiene

En sus 300 partidos en Europa, Luis Díaz acumula 96 goles y 41 asistencias, con promedios destacados en remates, regates y pases clave. Más allá de las estadísticas, su carrera refleja evolución constante y adaptación a distintos contextos competitivos.

A los 29 años, el extremo colombiano sigue en plenitud y con retos importantes por delante. El principal, mantener su nivel en el Bayern y llegar como una de las grandes figuras al Mundial con la Selección Colombia. Los 300 partidos ya son historia, lo que venga promete seguir agrandando su legado en Europa.