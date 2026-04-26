El Bayern Múnich sufrió una baja sensible en la antesala de las semifinales de la Champions League frente al Paris Saint-Germain, duelo en el que también estará en escena el colombiano Luis Díaz. El conjunto bávaro confirmó la lesión de Raphaël Guerreiro, quien estará fuera de competencia tras sufrir una pequeña rotura de fibras musculares en la parte posterior del muslo izquierdo.

Luis Díaz recibe malas noticias: Bayern pierde figura para la semifinal de Champions

Lea también Luis Suárez, cerca de igualar histórico registro de Falcao en Europa

La lesión se produjo durante el reciente compromiso de Bundesliga ante Mainz, partido que terminó con victoria 4-3 para los dirigidos por Vincent Kompany. Tras los exámenes médicos realizados por el departamento sanitario del club, Bayern informó que el futbolista portugués será baja por tiempo indefinido, una noticia que obliga al cuerpo técnico a replantear variantes en una zona clave del campo.

Guerreiro venía siendo una pieza importante por su versatilidad, al poder desempeñarse como lateral, carrilero o mediocampista interior. Su experiencia y capacidad para sumarse al ataque representaban un recurso valioso justo antes de enfrentar a un PSG cargado de talento ofensivo.

Luis Díaz comanda el ataque del Bayern contra el PSG: este martes a las 2:00 p .m.

El duelo entre Bayern y PSG se ha convertido en uno de los clásicos modernos de la Champions League. Ambos clubes se han enfrentado en múltiples ocasiones durante los últimos años, aunque los alemanes dominan el historial reciente con cinco victorias consecutivas, incluida la lograda en París durante la fase de liga.

Para Luis Díaz, figura colombiana que despierta expectativa en esta serie europea, la baja de Guerreiro puede alterar la estructura defensiva del gigante alemán y abrir espacios en las bandas, una zona donde el guajiro suele marcar diferencias por velocidad, desequilibrio y uno contra uno. El extremo cafetero aparece como una de las principales amenazas ofensivas del conjunto parisino de cara al primer asalto.

Bayern llega además con números sólidos en el torneo: once victorias en doce partidos y 38 goles anotados, igualando al propio PSG como los ataques más productivos de esta edición. Sin embargo, la ausencia del portugués llega en el momento menos oportuno para un equipo que busca regresar a una final continental.