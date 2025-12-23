Luis Díaz recibe nuevo reconocimiento de la Bundesliga antes de terminar el 2025

El colombiano Luis Fernando Díaz volvió a brillar con la camiseta de Bayern Múnich al ser determinante con un gol en el triunfo 4-0 sobre Heidenheim en compromiso que fue válido por la fecha 15 de la Bundesliga.

Con el tanto, Díaz se metió en el top 3 de la tabla de goleadores de la liga de Alemania al llegar a 8 tantos y empatar con Jonathan Burkardt de Eintracht Frankfurt y Deniz Undav de Stuttgart.

Luis Díaz, en el equipo ideal de la fecha en la Bundesliga

Antes de terminar el año, Lucho recibió una buena noticia por parte de la Bundesliga al ser incluido en el 11 idea de la fecha 15.

Díaz conforma el tridente de ataque con Dženan Pejčinović de Wolfsburgo y su compañero de equipo Harry Kane.

Los mediocampistas del equipo ideal de la Bundesliga son Alexis Claude-Maurice (Augsburgo), Patrick Wimmer (Wolfsburgo), Xaver Schlager (RasenBallsport Leipzig) y Michael Olise (Bayern Múnich).

En la zona defensiva fueron ubicados Bernardo Fernandes (Hoffenheim), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) y Josip Stanisic (Bayern Múnich).

Finalmente, como mejor portero de la semana fue reconocido Mark Flekken del Bayer 04 Leverkusen.











