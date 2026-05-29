Definidos los cruces de Copa Libertadores en octavos de final

La Copa Libertadores, junto con la Copa Sudamericana se jugaron a gran velocidad y ritmo a lo largo de dos meses entre marzo y mayo con la totalidad de las seis fechas de la fase de grupos. Esto con la necesidad de acelerar el paso, dado que se viene el Mundial de 2026 que detendrá la mayoría de competencias de clubes.
Una exigencia e intensidad de estar jugando cada tres días entre las ligas y los torneos internacionales que, evidentemente fue significativo en el resultado de algunas instituciones que no tuvieron la suerte deseada a lo largo de estos dos meses.
Este jueves 28 de mayo se definieron todos los clubes que sellaron el paso para los octavos de final a la espera del respectivo sorteo para decidir los siguientes cruces de la competencia y el cuadro final para las 16 instituciones que están en esta instancia tras superar sus zonas.
La Copa Libertadores tuvo representación colombiana con cuatro equipos, algo que no pasaba desde hace rato. Solo el Deportes Tolima pudo clasificar a los octavos de final, mientras que Santa Fe y Medellín jugarán la Copa Sudamericana y Junior quedó eliminado de todas las competencias.
ASÍ QUEDARON LOS CRUCES DE LA COPA LIBERTADORES EN OCTAVOS DE FINAL
Por la Copa Libertadores se definieron los clasificados a los octavos de final. Flamengo, Estudiantes de La Plata, Coquimbo Unido, Deportes Tolima, Independiente Rivadavia, Fluminense, Universidad Católica, Cruzeiro, Corinthians, Platense, Cerro Porteño, Palmeiras, Liga de Quito, Mirassol, Independiente del Valle y Rosario Central disputarán esta fase.
Los clubes que pasaron de líderes en sus grupos serán sorteados con los segundos de cada zona. Así las cosas, al Tolima le tocaría con Flamengo, Independiente Rivadavia, Universidad Católica, Corinthians, Cerro Porteño, Liga de Quito o Independiente del Valle.
Justamente, el sorteo dejó al Deportes Tolima contra Independiente del Valle, un duelo que ya ha dado de qué hablar en anteriores ediciones de la Copa Libertadores en fase de grupos con un empate a dos goles y una victoria del cuadro tolimense en el Manuel Murillo Toro de 1-0.
Estos cruces también dejarán duelos atractivos como el juego entre Independiente Rivadavia y Fluminense que se vieron en fase de grupos, al igual que Palmeiras vs Cerro Porteño y Mirassol vs Liga de Quito. También habrá un choque entre Ángel Di María y Memphis Depay con Rosario Central vs Corinthians y un partido de brasileños entre Cruzeiro vs Flamengo.
Platense, que debuta en la Copa Libertadores y en los octavos de final tendrá que medirse con Coquimbo Unido, mientras que Estudiantes de La Plata se verá las caras con Universidad Católica.
CALENDARIO DE LA COPA LIBERTADORES EN OCTAVOS DE FINAL
11-13 de agosto | ida
Estudiantes de La Plata vs Universidad Católica | Estadio UNO
Mirassol vs Liga de Quito | Estadio Mirassol José Maria de Campos Maia
Fluminense vs Independiente Rivadavia | Estadio Maracaná
Deportes Tolima vs Independiente del Valle | Estadio Manuel Murillo Toro
Rosario Central vs Corinthians | Estadio Gigante de Arroyito
Cruzeiro vs Flamengo | Estadio Mineirao
Palmeiras vs Cerro Porteño | Estadio Allianz Parque
Platense vs Coquimbo Unido | Estadio Ciudad Vicente López
18-20 de agosto
Universidad Católica vs Estudiantes de La Plata | Estadio Claro Arena
Liga de Quito vs Mirassol | Estadio Rodrigo Paz Delgado
Independiente Rivadavia vs Fluminense | Estadio Bautista Gargantini
Independiente del Valle vs Deportes Tolima | Estadio Banco Guayaquil
Corinthians vs Rosario Central | Estadio Neo Química
Flamengo vs Cruzeiro | Estadio Maracaná
Cerro Porteño vs Palmeiras | Estadio Ueno La Nueva Olla
Coquimbo Unido vs Platense | Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso