Millonarios prepara el primer fichaje desde un grande del FPC

Millonarios por fin dio por finalizado un semestre que quedará para el olvido en la historia del club tras la gran cantidad de resultados negativos y eliminaciones que vivió en los primeros meses de la temporada 2026.

Lea también Tres grandes del FPC pelean por el fichaje de Luis Quiñones

El equipo comandado por Fabián Bustos sufrió recientemente uno de los golpes más fuertes, la eliminación de la Copa Sudamericana, auspiciando en condición de local, al caer contra O'Higgins. Frente a esta situación, el estratega argentino le dio la cara a los hinchas, se comprometió a la mejoría del planteamiento táctico, pero también al refuerzo de la plantilla, el cual comenzaría con el fichaje de Fabián Viáfara.

Fabián Viáfara entró en planes de Millonarios

El cuadro 'embajador' llegó al marco de la fecha 6 con opciones claras de avanzar en la primera o segunda casilla, dependía de sí mismo y con una ventaja enorme que era cerrar en El Campín

Lamentablemente, Millonarios terminó cayendo por un marcador de 1-2 frente a O'Higgins, el cual cumplió con el plan de trabajo para jugar en Bogotá y se llevó los tres puntos que les permitieron mantenerse con vida en la Copa Sudamericana.

Lea también Falcao lo hizo oficial: tomó decisión tras la eliminación de Millonarios en Copa Sudamericana

Tras los desafortunados acontecimientos, Bustos pidió excusas a los fanáticos que salieron molestos, pero también confirmó como ve al equipo a futuro, mejor estructurado y con al menos cinco refuerzos para trabajar en el proyecto del semestre de clausura y en donde podría llegar a estar el experimentado lateral, Fabián Viáfara.

El caleño de 34 años cuenta con amplio recorrido en el FPC, habiendo pasado por grandes equipos como Santa Fe, Junior y actualmente en Cali, con el cual ya terminaría contrato a finales de junio y, aunque la renovación estaría en proceso, Millonarios ya habría preguntado para una posible contratación.

¿Cómo le fue a Fabián Viáfara con Cali?

Tras su salida de Santa Fe y paso por el entonces equipo conocido como "La Equidad", arribó a finales de la temporada 2024 a Deportivo Cali, equipo con el cual se ha mantenido en buena forma y sumando gran cantidad de partidos, un total de 75, casi 6.000 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha podido reportar con 3 asistencias.

Fabián Bustos habló de los fichajes de Millonarios

“Está claro que hay que hacer ajustes, que hay que hacer una buena pretemporada y trabajar. Hay que pedirle disculpas a la gente por estos errores groseros, que fueron dos goles y que lamentablemente nos tiene en esta situación ¿Cómo veo el futuro? Lo veo trayendo mínimo 5 jugadores y haciendo una pretemporada, compitiendo mejor y poniendo al club en donde tiene que estar”.