El impacto de Luis Díaz y Michael Olise en la clasificación del Bayern Múnich a las semifinales de la Champions League no pasó desapercibido en Europa. Uno de los que se rindió ante su actuación fue Thierry Henry, quien destacó el carácter y la personalidad de ambos jugadores tras eliminar al Real Madrid.

Henry, maravillado con Lucho: "¿Díaz y Olise? Sin miedo. Ninguno. Cero dudas en su mente. Solo instinto puro"

El exdelantero francés puso el foco en el contexto en el que aparecieron los goles, especialmente por la exigencia que implica enfrentar al conjunto blanco en este tipo de escenarios. “Miren, para mí... esto es todo. Esto es exactamente por lo que juegas el partido. ¿Entienden? Luis Díaz y Olise... no solo pusieron el balón en el fondo de la red. No. Cargaron con todo el peso de la noche sobre sus hombros y entregaron cuando más importaba. Eso es especial”, afirmó.

Henry fue más allá y subrayó la dificultad de imponerse ante un rival históricamente competitivo en la Champions. “Cuando juegas contra el Real Madrid —y todos lo sabemos— no mueren. Si dudas un segundo, te castigan. Bang. Estás fuera. Pero ¿Díaz y Olise? Sin miedo. Ninguno. Cero dudas en su mente. Solo instinto puro y, lo más importante, la compostura cuando las luces son absolutamente las más brillantes”, explicó.

“Se trata de coraje”: Henry destaca la valentía de Luis Díaz en la Champions League

Para el campeón del mundo, la diferencia no radica únicamente en la calidad técnica, sino en la mentalidad para asumir la responsabilidad en momentos límite. “Enviar a un club como el Bayern Munich a las semifinales de la Champions League con un gol como ese... escúchenme, no se trata solo de técnica. Todos tienen calidad en este nivel. Se trata de coraje. ¿Tienes el pecho para ello? Esos son los momentos que dictan tu carrera”, aseguró.

Henry dejó una conclusión contundente sobre el presente del Bayern: “El Bayern tiene para sí dos de los mejores del mundo en las bandas derecha e izquierda”.