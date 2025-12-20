Luis Díaz sobresale en el Bayern Múnich y se metió en un 'top 3'

Luis Díaz cierra 2025 en un momento inmejorable de su carrera. El extremo colombiano, que comenzó el año defendiendo los colores del Liverpool y a mitad de temporada dio el salto al Bayern Múnich, se ha consolidado como una de las grandes figuras del fútbol alemán. Su impacto deportivo también se refleja fuera de la cancha, tras la más reciente actualización de valores de mercado en la Bundesliga, Lucho aparece en el podio de los futbolistas más valiosos del torneo, incluso por encima de Harry Kane.

El 30 de julio, el Bayern anunció oficialmente su fichaje y en apenas cinco meses, Díaz pasó de ser una apuesta de alto perfil a convertirse en una pieza clave del esquema de Vincent Kompany. Tanto en la liga local como en la Champions League, el colombiano ha sido protagonista en un equipo que domina las competiciones y se mantiene en los primeros lugares de las tablas.

El valor de mercado respalda el gran momento de Lucho

El rendimiento individual de Luis Díaz ha sido determinante para sostener su alta cotización. Desde su llegada al Bayern, el colombiano registra 12 goles y 7 asistencias, además de ser un constante factor de desequilibrio por la banda izquierda, sector que se ha convertido en una de las principales armas ofensivas del conjunto bávaro.

Este nivel, sumado a sus destacadas actuaciones con la Selección Colombia, le permitió mantenerse con un valor de mercado de 70 millones de euros, cifra que lo ubica en el top 3 de la Bundesliga. En contraste, Harry Kane sufrió una devaluación de 10 millones de euros en la última revisión de Transfermarkt, pasando a costar 65 millones, lo que dejó al colombiano por encima del goleador inglés en el ranking.

El top de la Bundesliga y el liderazgo colombiano

Según la actualización previa al parón invernal, Michael Olise y Jamal Musiala lideran el listado con 130 millones de euros cada uno, seguidos por Luis Díaz y Dayot Upamecano, ambos tasados en 70 millones. Kane aparece más abajo, compartiendo rango con otros jugadores importantes del campeonato.

Con esta valoración, Luis Díaz no solo se consolida como uno de los futbolistas más valiosos del fútbol alemán, sino también como el colombiano con mayor cotización en la actualidad. De cara a 2026 y al Mundial, su crecimiento deportivo y económico refuerza su estatus como uno de los referentes del país en el fútbol europeo, a la espera de nuevas actualizaciones que podrían elevar aún más su valor si mantiene este nivel sobresaliente.