Sin duda alguna, a Luis Fernando Díaz Marulanda no le pesó llegar a Alemania. Una nueva liga europea después de lo hecho en el Liverpool, pero se acomodó bien y ya se ha convertido en uno de los goleadores junto con Harry Kane que supera a todo el mundo en la Bundesliga.

Afortunadamente, ‘Lucho’ encontró la confianza por parte de Vincent Kompany y de un club que no demoró en sacar su mejor nivel adelante. Díaz es indiscutible titular y el entrenador belga quiere recuperar pronto al extremo en la Bundesliga y en Champions League después de no haber podido estar ni en el rentado local ni en el internacional pagando fechas de sanción.

Vincent Kompany ha destacado siempre la habilidad del colombiano afirmando que es un jugador que le gusta representar dolores de cabeza a cada marcador. Por las bandas ha sido el segundo jugador del equipo bávaro con regates exitosos en zonas rivales con 28.

El entrenador belga le dio pie a Luis Díaz para que se sincerara. Kompany afirmó que, “Lucho tiene una especie de ‘creatividad caótica’. Siempre puede hacer algo en medio del caos”. Díaz regresa a esta nueva fecha de la Bundesliga frente al Heidenheim y en la Champions volverá contra el Union Saint-Gilloise tras pagar dos fechas de sanción.

"CREAR MOMENTOS CAÓTICOS”, LA PROMESA DE LUIS DÍAZ EN EL BAYERN

El guajiro habló para The Guardian sobre su habilidad y lo que le gusta hacer dentro del campo de juego frente a los laterales rivales. Su velocidad y su capacidad de regatear hablan por sí solos.

Para el medio inglés, sentenció que, “me encanta (crear caos). Intento disfrutarlo al máximo. Obviamente, con el compromiso que uno debe tener, uno hace lo que el entrenador le pide. Pero también quiero disfrutarlo y crear esos momentos caóticos de los que hablabas. Es fundamental para mí porque yo también vivo así en el campo, un jugador que da dolores de cabeza".

En Inglaterra con el Liverpool, Luis Díaz ya había podido generar dolores de cabeza para los defensores rivales y en Alemania no ha sido la excepción. Es uno de los futbolistas más peligrosos y el club bávaro lo extraña cuando no está. Eso se vio reflejado en el empate con el Mainz.

LA CONFIANZA DEL BAYERN MÚNICH EN LUIS DÍAZ

Entre todo lo dicho por el extremo de la Selección Colombia, Luis Díaz reveló por qué le han dado tanta confianza dentro del equipo alemán. No les costó mucho tiempo sacar el mejor nivel del guajiro.

‘Lucho’ afirmó que es algo grupal que ha podido sacar adelante y que lo ha ayudado a crecer, “creo que es porque han depositado una enorme confianza en mí. Desde el primer día, mis compañeros y el club me hicieron sentir muy bien recibido enseguida, y aunque aprender el idioma es un poco difícil, me hicieron sentir como parte de la familia. La verdad es que en el Bayern he encontrado un equipo muy unido, a gusto, algo a lo que siempre he estado acostumbrado y algo que siempre he deseado. Por eso ha sido tan fácil”.