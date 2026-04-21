Bayern Múnich de Alemania está atravesando un momento de la temporada increíble. Con título incluido, el equipo bávaro tiene la posibilidad de meterse en la gran final de la Uefa Champions League (UCL).



Eso sí, para conseguir el paso al duelo definitivo deberá dejar en el camino primero, en las semifinales, al Paris Saint-Germain de la Ligue 1 de Francia, que es dirigido por Luis Enrique.

¿Bayern irá a la final de UCL?

Se espera una serie emocionante entretenida de inicio a fin, con muchos goles. Así como contra Real Madrid de España, se espera que Luis Fernando Díaz sea una de las figuras de las semifinales.



Y ya que se habla de Lucho y del Bayern, un compañero suyo podría irse de cara a la siguiente temporada. Se trata del surcoreano Kim Min-jae, quien es defensa central y tiene 29 años.

Todavía no hay ofertas

Aunque su salida es posible si llega una oferta importante, el jugador se quiere quedar en el equipo que es dirigido por el belga Vincent Jean Mpoy Kompany. El futbolista asiático estaría muy contento en el club.



“Min jae Kim actualmente no planea irse del FC Bayern este verano. Sigue completamente comprometido con el equipo y no muestra ninguna frustración. Queda por ver si llegan ofertas de primer nivel”, informó sobre el tema el periodista Florian Plettenberg.

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Sin contactos en Turquía

“Tampoco ha habido conversaciones ni reuniones con el Fenerbahce en los últimos días, a pesar de los informes. Su contrato se extiende hasta 2028”, añadió Florian, especializado en el mercado de fichajes, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.



Habrá que esperar para conocer qué sucederá con el futuro del jugador. Por ahora, seguirá haciendo parte de la plantilla del Bayern Múnich, que espera reforzarse muy bien para la próxima temporada.







