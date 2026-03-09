Luis Díaz, consciente de sus capacidades: ‘Me encanta crear caos para el rival’

Luis Díaz es uno de los jugadores más importantes del Bayern Múnich, pues ha sido determinante en toda la temporada. Su llegada a la Bundesliga fue un punto de inflexión, al destapar esa cara goleadora. No es casualidad que haga parte del mejor tridente en este momento del fútbol europeo.

Ahora, luego de ratificar su liderato en la Bundesliga, Bayern Múnich se alista para un reto importantísimo: la UEFA Champions League. Los de Baviera se enfrentan al Atalanta, en el juego de ida de los octavos de final de la competición.

Las esperanzas están puestas en Luis Díaz, como uno de los lideres del frente de ataque del Bayern Múnich. En Europa lo tienen como de los más letales y así lo destacaron en la UEFA.

Luis Díaz y la mente puesta en la Champions League

En entrevista con la UEFA, Luis Díaz se refirió a la importancia de lo hecho en este momento con Bayern Múnich “Sé que soy peligroso cuando tengo el balón en los pies, así que me encantan esos momentos en los que creo el caos para el rival, porque los delanteros y extremos disfrutan de esos momentos en los que el rival tiene miedo, o cuando sabes que estás haciendo las cosas bien o estás ayudando al equipo. Sigo intentando marcar y asistir, porque para eso también viven los delanteros. Así que, como lo disfruto, siempre intento hacer más”.

Además, agregó “Tengo muchas ganas de ganar, de seguir desarrollándome, de seguir logrando más, porque no me conformo con dormirme en los laureles. Nadie vive del pasado, así que hay que seguir luchando por más. Si lo haces, todo lo que venga después será aún mejor”.

Bayern Múnich y Luis Díaz, con el objetivo de ganar la Champions League

El colombiano no miente y lo tiene claro: van por la ‘orejona’ en esta temporada “Ganarlo sería increíble, y estamos trabajando duro para lograrlo. Somos un gran club, tenemos un gran equipo y un buen entrenador. Somos una gran familia y trabajamos por el mismo objetivo”.