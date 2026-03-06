Luis Díaz, elogiado en la interna del Bayern Múnich: ‘Ha sido un gran fichaje’

Luis Díaz continúa siendo protagonista con el Bayern Múnich. El colombiano estuvo presente en la victoria del líder de la Bundesliga vs. Borussia Monchengladbach 4 a 1, marcando un de los goles del triunfo. Con este resultado, los bávaros llegaron a las 66 unidades en 25 partidos jugados, marcando la diferencia y acercándose al título en Alemania.

Los aficionados y en la interna del club están más que complacidos con Luis Díaz. Encontraron en él el fichaje perfecto y rendidor, pues la influencia del colombiano en el ataque del Bayern Múnich es más que importante. Sus goles y asistencia lo ponen junto a Harry Kane y Michael Olise como uno de los tridentes más letales del tiempo reciente.

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich lo ha dicho en múltiples ocasiones: ha sido un jugador determinante y no tuvo que esperar mucho tiempo, ni adaptación, para destacarse y brillar en Alemania.

Ahora, desde la interna del Bayern Múnich, un exjugador y trabajador del equipo destaca sus condiciones. Se trata de Roy Makaay, quien actualmente tiene bajo su cargo el FC Bayern World Squad.

El proyecto consiste en buscar jugadores en todo el mundo, acompañarlos en ese proceso de convertirse en profesionales. La idea es impactar y buscar talentos para el futuro.

El neerlandés disputó en total 178 partidos con el Bayern Múnich, anotando 102 goles. En entrevista con los medios de comunicación, explicando el proyecto, habló sobre Luis Díaz.

Las palabras de Roy Makaay sobre Luis Díaz

Roy Makaay destacó el nivel de Luis Díaz en el primer equipo del Bayern Múnich, quedando deslumbrado por su buen nivel “Luis Díaz tiene la ventaja de llevar unos años jugando en Europa. Yo lo conozco desde que jugaba en Porto, también en Liverpool. Está haciendo una temporada increíble con el Bayern Múnich, ha sido un gran fichaje”.

Los números de Luis Díaz con Bayern Múnich

Luis Díaz completó un total de 20 goles con Bayern Múnich, sumándole las 13 asistencias en todas las competiciones. Estos números los ha conseguido en 35 partidos disputados.