El Inter Miami de Lionel Messi visitará este domingo Orlando en la segunda jornada de la Major League Soccer (MLS) tras el duro tropiezo por 3-0 en su debut ante Los Angeles FC la semana pasada.

El de Orlando será el segundo partido a domicilio para el Inter Miami, que jugará como visitante hasta la inauguración de su nuevo estadio en la sexta fecha de liga, el próximo 4 de abril contra el Austin.

Entre los partidos de Los Ángeles y Miami, el Inter Miami disputó este jueves el amistoso contra Independiente del Valle en Bayamón (Puerto Rico) que había quedado pendiente de la gira de pretemporada.

El vigente campeón de la MLS se impuso al campeón ecuatoriano por 2-1 con goles de Santiago Morales y de Lionel Messi, de penalti.

El Orlando City, entrenado por el colombiano Óscar Pareja, también viene de perder en la primera jornada (1-2 contra el New York Red Bulls). Respecto al año pasado, el club ha perdido al colombiano Luis Muriel y al estadounidense Alex Freeman.

La llegada de Lionel Messi transformó por completo la realidad de Inter Miami CF. Desde su incorporación, el club pasó de ser un equipo en crecimiento dentro de la MLS a convertirse en uno de los principales focos del fútbol mundial. Su presencia elevó el nivel competitivo del plantel, atrajo la atención mediática internacional y generó un impacto inmediato en los resultados deportivos.

En el campo de juego, Messi se convirtió en el líder natural del equipo. Su capacidad para decidir partidos, generar oportunidades y asumir la responsabilidad en momentos clave ha sido fundamental para que Inter Miami compita en torneos locales e internacionales. Más allá de los goles y asistencias, su influencia se refleja en la confianza del grupo y en la forma en que el equipo interpreta los partidos.