Luis Enrique ya tiene la clave para detener a Luis Díaz en Champions League

Uno de los juegos más atractivos de las semifinales de Champions League es el compromiso entre París Saint Germain y el Bayern Múnich, recordando lo sucedido en la primera ronda del torneo internacional, donde el equipo alemán logró imponerse dos goles a uno, lo que lo pone como favorito para llegar a la gran final del certamen.

Previo a lo que será este juego, Luis Enrique, entrenador del equipo parisino, destacó el nivel que ha tenido el Bayern Múnich durante la temporada 2025/2026, dejando claro que Luis Díaz es uno de los jugadores más importantes del club, pero que la unión del PSG hace que se convierta en el mejor equipo del mundo.

Luis Enrique se rinde ante los pies de Luis Díaz

“Kimmich, Díaz, Kane, Laimer, Olise, Stanišić…todos. Si abordas estos partidos de forma individual, estás cometiendo un error. Tienen jugadores increíbles, pero el equipo es la clave. Ambos equipos son ejemplos claros de eso”, aseguró el entrenador en rueda de prensa previo al partido.

Además, agregó: “Me encantan todos los jugadores del Bayern. Son, individualmente y colectivamente, muy buenos. Como equipo ya han exhibido su nivel. Kompany es un entrenador de un gran nivel y lo mostró ya en Inglaterra”.

Por otro lado, el entrenador del PSG dio la clave para detener el frente de ataque del Bayern Múnich en los dos juegos de semifinales, teniendo en cuenta que tanto Luis Díaz como Olise se han convertido en el dolor de cabeza de las defensas en los torneos internacionales.

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“¿Achraf y Nuno defenderán más al tener a Olise y Luis Díaz?”, le preguntaron al DT, que sin dudarlo respondió: “¿Qué piensas tú? ¿Crees que hemos ganado la Champions con Nuno y Achraf defendiendo? Son dos jugadores que defienden muy bien, pero hay que atacar más que defender para ganar. Vamos a intentar hacerlo mañana. Hay que saber defender. Pero no negociamos. Queremos ganar este partido y también el segundo”.

Una final adelantada entre PSG y Bayern Múnich

Cabe mencionar que, tras la eliminación del Real Madrid, la prensa internacional ha catalogado este compromiso como una final adelantada, teniendo en cuenta que son los dos mejores equipos de la temporada de Europa, por lo que se espera que todos los ojos de los aficionados del fútbol se queden en el Parque de los Príncipes.