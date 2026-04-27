El Parque de los Príncipes se alista para una noche de alta tensión futbolística con el duelo entre PSG y Bayern de Múnich, compromiso en el que también estará la atención puesta sobre Luis Díaz y el poderío del conjunto alemán. Aunque las autoridades francesas catalogaron el encuentro como de riesgo moderado, el operativo de seguridad será amplio para evitar cualquier incidente dentro y fuera del estadio.

Máxima alerta en París: así será el gigantesco plan de seguridad para PSG vs Bayern

Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, reconoció la dificultad del compromiso, aunque aseguró que su plantilla está preparada para enfrentar al vigente campeón de Europa.

“El PSG es un reto enorme, el reto más grande posible, pero nos gustan los retos”, afirmó Kompany en rueda de prensa. El estratega también destacó la motivación interna del conjunto bávaro para ir por el título continental. “Tenemos hambre y queremos lo que ellos tienen”, señaló en referencia al trofeo conquistado por el club francés.

Kompany valoró la evolución de su equipo durante la temporada y se mostró confiado en las capacidades del Bayern. “Hemos progresado mucho. Si hay un equipo capaz de enfrentar este duelo somos nosotros”, aseguró.

Sobre el rival, el técnico elogió el trabajo de Luis Enrique y la intensidad competitiva del PSG. “Son capaces de impedir que el rival desarrolle su juego. El PSG es como una tormenta que se te echa encima”, advirtió. Además, añadió que no le sorprendió el éxito reciente del cuadro parisino: “Luis Enrique está haciendo un trabajo increíble”.

El entrenador no podrá dirigir desde el banquillo debido a una sanción por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que seguirá el encuentro desde la tribuna. “Estaré en alguna parte del estadio”, comentó.

Las autoridades buscan evitar cruces con grupos locales: semifinales de Champions entre PSG vs Bayern

El partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones fue clasificado con nivel 3 sobre 5 por la División Nacional para la Lucha contra el Vandalismo, una categoría que obliga a reforzar controles y vigilancia. Si bien no existen antecedentes recientes de enfrentamientos graves entre aficionados de ambos clubes, la presencia masiva de seguidores visitantes y los antecedentes con ultras parisinos encendieron las alarmas.

Para custodiar el espectáculo, la prefectura de policía de París dispuso siete unidades especiales, lo que representa entre 560 y 700 agentes de la CRS y la gendarmería móvil. El objetivo principal será garantizar la seguridad en los accesos, las inmediaciones del escenario deportivo y las rutas de desplazamiento de los aficionados del Bayern.

Se espera además la llegada de más de 2.000 hinchas del conjunto bávaro, quienes contarán con zonas delimitadas y acompañamiento policial desde su arribo a la capital francesa hasta el ingreso al estadio.

Aunque entre PSG y Bayern no existe una rivalidad marcada en las tribunas, los recientes disturbios protagonizados por ultras del club parisino mantienen en alerta a los organismos de seguridad. El episodio más reciente ocurrió durante el partido frente al Angers, cuando se registraron altercados en una de las tribunas del estadio.

Por eso, además del espectáculo deportivo, el foco estará en el comportamiento de las barras y en la eficacia del operativo. París quiere vivir una fiesta de Champions sin sobresaltos en una noche que promete emociones fuertes dentro del campo.