Gran expectativa hay en la afición de Junior de Barranquilla con los refuerzos que se podrían sumar al plantel que tendrá a su cargo el director técnico Alfredo Arias para defender el título de la Liga BetPlay y para disputar la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Uno de los nombres que ha sonado con gran fuerza para convertirse en nuevo integrante del cuadro 'tiburón' es el de Luis Fernando Muriel.

El delantero de 34 años ha coqueteado en repetidas ocasiones con Junior desde que dejó el Atalanta de Italia y se integró al Orlando City de la MLS.

Sin embargo, el alto costo de la transferencia y del salario ha impedido que Muriel se convierta en jugador del equipo barranquillero.

Luis Muriel habló de su posible llegada a Junior

Este sábado 27 de diciembre, en un encuentro entre Luis Fernando Muriel y Teófilo Gutiérrez que quedó registrado en las redes sociales se dieron a conocer detalles del futuro del atacante nacido en Santo Tomás, Atlántico.

Gutiérrez, fiel a su estilo, le lanzó una picante pregunta a Muriel al interrogarlo sobre si se pondrá en el 2026 la camiseta del "tiburón".

"Contado me han que te vas a poner la del tiburón", afirmó Teo.

Muriel, después de reclamarse a Gutiérrez por la pregunta, le contó que él ya hizo su parte y le pasó la responsabilidad a los directivos.

"Vamos a ver. Ya yo me hice cargo. La pelotica está del otro lado. Estoy en punticas de pies", dijo.

¿Cómo van las negociaciones de Junior y Luis Fernando Muriel?

En los últimos días se ha dado a conocer que Junior ya le habría hecho una oferta a Luis Fernando Muriel para que se convirtiera en el nuevo delantero del conjunto barranquillero.

Sin embargo, el alto costo del salario del atacante en Orlando City habría impedido que las partes llegaran a un acuerdo.

Extraoficialmente se ha informado que Muriel recibiría en la MLS un salario que alcanzaría los 3 millones de dólares y la oferta realizada por Junior no satisfaría las pretensiones del jugador.



