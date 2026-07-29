Luis Javier Suárez busca revancha en Portugal: Sporting confirmó decisión

Infortunadamente, Luis Javier Suárez no tuvo los mejores resultados grupales a lo largo de la temporada pasada. En la Primeira Liga quedaron segundos detrás del Porto y no lograron pelear por el título pese a tener al máximo goleador de la competencia. Además, perdieron la final de la Copa de Portugal contra el Sport Clube União Torreense.

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Con grandes expectativas por sus 28 goles en Portugal, la Selección Colombia se frotaba las manos por tener a un goleador en el Mundial. Sin embargo, su nivel estuvo lejos de lo que se esperaba. Se fue de Estados Unidos, México y Canadá sin anotar y con una asistencia decoró su participación.

Tras terminar su experiencia en el Mundial, Luis Javier Suárez se tomó unos días de descanso y este martes 28 de julio, el Sporting Lisboa confirmó el regreso del delantero samario para preparar los detalles de cara a la Primeira Liga. El ex Almería se sumó a los primeros entrenamientos de la pretemporada.

SPORTING LISBOA CONFIRMÓ EL REGRESO DE LUIS SUÁREZ

A lo largo de su primera temporada con el Sporting Lisboa, el samario marcó 28 goles en la liga local y fue el máximo goleador superando a Vangelis Pavlidis, su perseguidor del Benfica. Además, Luis Suárez ganó el mejor jugador de la Primeira Liga en agosto y septiembre de 2025, mejor delantero y jugador de enero y mismas distinciones en febrero.

Con todo el equipo disponible y con el regreso de Luis Javier Suárez, Sporting Lisboa ya prepara las sesiones definitivas antes de los amistosos y previo a encarar la nueva edición de la Primeira Liga con las ganas de ganar títulos. Suárez nunca ha ganado títulos en su carrera y esta tiene que ser la vencida.

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Sporting Lisboa confirmó el regreso de Luis Suárez con una publicación en su cuenta de X. Las fotos del samario fueron contundentes para verlo en la primera sesión de entrenamiento tras el Mundial. En la página oficial del club escribieron los pasos a seguir con amistosos y liga local.

En el informe escribieron, “el primer equipo del Sporting CP volvió a los entrenamientos este martes con una sesión en la Academia Cristiano Ronaldo de Alcochete, para continuar con la preparación de cara a la nueva temporada. Además del exigente trabajo diario bajo la dirección de Rui Borges, la atención se ha centrado también en otro partido amistoso”.

También confirmaron el primer reto de Luis Javier Suárez, “el viernes, los Leones regresan al Estadio Algarve y se medirán al Nottingham Forest FC, equipo inglés. Antes de eso, mañana miércoles, la plantilla tiene programada otra sesión de entrenamiento por la mañana, a puerta cerrada, en Alcochete”.

EL RETO DE LUIS JAVIER SUÁREZ EN PORTUGAL

Sin duda alguna, Luis Javier Suárez busca revanchas en esta temporada 2026/27 en Portugal. La lucha será contra el Porto y frente al Benfica que confirmó el fichaje de Jhon Jader Durán para competir con Vangelis Pavlidis y con Suárez por ser el máximo goleador del torneo.

El debut de Sporting Lisboa será ante Estrela Amadora el sábado 8 de agosto a las 2:30 de la tarde en horario de Colombia. Además, el cuadro luso también tendrá la UEFA Champions League como objetivo internacional y la Copa de Portugal. Tres competencias en las que el samario debe ser influyente para conseguir títulos que no pudo lograr en la temporada pasada.

A lo largo de la temporada pasada marcó 38 goles en todas las competencias en 53 partidos disputados. Espera seguir dando de qué hablar en todos los torneos que dispute para intentar superar esos números más que prometedores para lo que viene en Selección Colombia y en su respectivo equipo.