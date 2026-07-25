Primer problema para Jhon Durán en Benfica; peligra su debut internacional

Desde que se conoció la noticia del fichaje de Jhon Jader Durán como nuevo jugador del Benfica de Portugal, su nombre ha dado mucho de qué hablar. Al delantero antioqueño se le ha hecho difícil mantenerse en un proyecto deportivo durante los últimos años pasando de club en club y espera revancha en tierras lusas.

Benfica depositó toda la confianza en Jhon Durán, pese a que desde el 2025 ha tenido pasos por Al Nassr, Fenerbahce, Zenit y ahora con el cuadro portugués en cuestión de un año y medio. Sin embargo, a la espera de debutar oficialmente como nuevo jugador de las ‘Águilas’, parece que el chip ha cambiado.

Y es que el colombiano llegó sorprendiendo en su presentación hablando portugués demostrando que ya estaba preparado para este reto. También dio palabras de admiración al club catalogándolo como el mejor equipo del país y en su estreno en la pretemporada contra Belenenses ya marcó y asistió. Pero, para los próximos retos aparece un problema.

EL PROBLEMA QUE TENDRÍA JHON DURÁN PARA ESTAR EN LA UEFA EUROPA LEAGUE

Lejos de lo habitual en la Primeira Liga 2025/26, Benfica no logró pelear entre las dos primeras casillas que ocuparon el Porto y el Sporting Lisboa. Estas dos escuadras clasificaron a la UEFA Champions League, mientras que el Benfica tuvo que consolarse en la tercera posición que les da puestos de Play-Offs de la Europa League.

La semana pasada, el Benfica jugó el primer partido de los Play-Offs de la Europa League en condición de visitante en Suiza contra el St Gallen. Infortunadamente perdieron con un resultado de 2-1 y tendrán que remontar en casa el jueves 30 de julio.

Jhon Jader Durán espera estar en ese partido de vuelta, pero ahí es donde aparece el primer problema en la experiencia en Portugal del colombiano. El entrenador Marco Silva espera tener al antioqueño como titular en toda la temporada. El transfer no ha llegado y se tardaría.

El jueves 30 de julio será ese partido entre el Benfica vs St Gallen y la titularidad de Jhon Jader Durán todavía no está asegurada. Al Nassr todavía no ha podido pasar la documentación del atacante, dado que el mercado de fichajes en Arabia Saudita se abre el próximo miércoles 29, un día antes del encuentro internacional.

Sin la documentación al día, Benfica no podrá inscribir a Jhon Jader y ahí está el peligro con su presencia en el partido clave por la Europa League. El miércoles iniciará una batalla contra el tiempo para que puedan dejar el transfer listo y que el antioqueño esté en la vuelta para intentar revertir el marcador adverso.

LOS ELOGIOS DE PORTUGAL A JHON JADER DURÁN

Al colombiano solo le bastó un partido de la pretemporada para ganarse los aplausos de los medios más importantes de Portugal. No pudo estar en Suiza contra St Gallen por los pocos días de entrenamiento y por el respectivo transfer que no había llegado.

Después de ese partido internacional, Benfica regresó al Estadio da Luz para enfrentar a Belenenses en un duelo en el que Jhon Durán marcó gol y asistió en el cuarto y quinto respectivamente de una goleada 5-1. A Bola fue el primer medio que le dio elogios al delantero que ilusionan bastante.

A Bola dejó claro que en la mente de Jhon Jader Durán solo hay siete letras que definen al colombiano, “rápido y potente. Siempre tiene en mente una palabra de tres letras: gol. Y otra de solo cuatro letras: arco. Puede ser, si quiere, extremadamente importante para el Benfica”.