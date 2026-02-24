Luis Javier Suárez enamora a Portugal: "De los mejores del Siglo XXI"

Afianzado como goleador y como carta habitual en la Selección Colombia gracias a los cuatro goles marcados en el juego ante Venezuela que terminó de sellar la participación de las Eliminatorias Sudamericanas, todo cambió para Luis Javier Suárez.

Después de eso, cambió de aires pasando del Almería al Sporting Lisboa en donde tenía la obligación de suplir nada más ni nada menos que a uno de los goleadores de la institución como lo es Viktor Gyökeres. El sueco salió al Arsenal, y Luis Javier demostró impacto inmediato desde las primeras fechas.

En cuestión de poco más de seis meses, el delantero colombiano ya ha marcado 27 goles en cuestión de 36 partidos en todas las competencias que ha disputado. Suárez ya está cerca de los 30 en la temporada y ya ha dado de qué hablar, no solo en Portugal, sino en distintos países que sueñan con fichar al atacante samario para el próximo mercado de fichajes.

“DE LOS MEJORES DEL SIGLO XXI”; EL ELOGIO QUE SE GANÓ LUIS JAVIER SUÁREZ

Sin duda alguna, el nombre de Luis Javier Suárez ha tomado mucho protagonismo en esta temporada. A falta de tres meses y medio para el Mundial, el samario será seguramente una carta titular o, por lo menos, que compita para ganarse un lugar en esa delantera de la Selección Colombia.

Sus 27 goles ya llaman la atención antes de llegar a 30, una cifra más que atractiva para uno de los grandes delanteros de las ligas europeas. Por ese gol que le anotó en la última fecha al Moreirense, el medio portugués A Bola escribió que, “Luis Javier Suárez ya se ubica entre los mejores del Siglo XXI en la Liga”.

La Primeira Liga necesitaba a un jugador que pusiera a dar de qué hablar al rentado portugués. Lo encontró en Luis Javier Suárez que llama bastante la atención y que se ha ganado todos los elogios. Está cerca de hacer olvidar a Viktor Gyökeres igualando en sus mejores registros en el cuadro lisboeta.

Con el registro goleador que lleva Luis Javier Suárez en lo que va de la temporada se puede soñar bastante con su titularidad en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo para el Mundial y, de igual forma, con un mayor impacto en el balompié portugués en donde está cerca de llegar a los 30 goles.

Sporting Lisboa ha encontrado la solución y Luis Javier Suárez ya es uno de los jugadores más importantes de la historia más reciente de la Primeira Liga ganándose los elogios de los principales medios portugueses como uno de los grandes jugadores de este siglo.

Luis Javier Suárez desafiará en el Mundial a Portugal y puede ser una ventaja teniendo en cuenta que se enfrentará con algunos compañeros y con jugadores que ya conoce por esta temporada que lleva en el fútbol luso. Está a solo tres goles de llegar a los 30 en esta temporada y llegará dulce para la Selección Colombia en junio.