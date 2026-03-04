Luis Javier Suárez, sorprendió con esta estadística: entre los mejores

Luis Javier Suárez se ha destacad a lo largo de la temporada con el Sporting de Portugal. Su llegada al cuadro verde la ha permitido mostrar los mejor de su talento, potenciando ese poder goleador, que lo ha llevado a posicionarse como un de los delanteros colombianos con mejor rendimiento. Además, con un paso más cerca a ser convocado por la Selección Colombia para la Copa del Mundo.

Y es que en lo que va de la temporada, en la Liga de Portugal, Luis Javier Suárez ajusta un total de 22 goles en 23 juegos, siendo uno de los mejores atacantes en las grandes ligas europeas. De hecho, sus números lo han puesto en el radar de equipos grandes de Europa, llegando a ser vinculado con el Liverpool.

Según la prensa especializada del fútbol europeo, estarían dispuestos a poner 60 millones de euros por el fichaje del colombiano. Mientras la temporada finaliza, con miras a la Copa del Mundo de la FIFA, Luis Javier Suárez aparece entre los delanteros más destacados del mundo, quedándose con un lugar al lado de nombres como Kylian Mbappé, Harry Kane y cerca a su compatriota, Luis Díaz.

Luis Javier Suárez, entre los delanteros más letales del mundo

De acuerdo con información del Observatorio del Fútbol CIES, Luis Javier Suárez aparece en la sexta casilla, como el delantero con más goles y asistencias en 67 ligas del fútbol mundial. En total, suma entre goles y asistencias, un total de 37, por encima de nombres como Michael Olise e Ivan Toney.

Lea también Luis Javier Suárez está en el radar de Liverpool y Newcastle: Sporting pide una millonada

Los números de Luis Javier Suárez lo siguen respaldando. Ahora, tiene un reto con la Selección Colombia en marzo, pues seguramente estará entre los convocados para los partidos de la fecha FIFA vs. Croacia y Francia en Estados Unidos.

Otros colombianos entre los delanteros más letales del mundo, según la CIES

El listado tiene varios componentes colombianos. Pues no solo está Luis Javier Suárez. En el listado está Luis Díaz, con un total de 28 participaciones de gol en la casilla número 38 y Alfredo Morelos, en la casilla 19, con 20 anotaciones y 11 asistencias, para un total de 31 participaciones de gol.