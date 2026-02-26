Luis Javier Suárez y la virtud que celebra la Selección Colombia para el Mundial

Sin duda alguna, uno de los grandes futbolistas en este momento de la temporada para el fútbol colombiano es nada más ni nada menos que Luis Javier Suárez que sigue dando de qué hablar con goles y asistencias superando a Viktor Gyökeres, delantero sueco que firmó con el Arsenal.

Vea también: Santa Fe se queja del arbitraje Vs Nacional con original carta: "dirigir en la final del Mundial"

Como goleador tiene todas las virtudes para ser uno de los grandes delanteros de la Selección Colombia y del mundo en estos momentos. Luis Javier Suárez no solo se caracteriza por ser un ‘Killer’ en el área, sino que el samario logra salir del área y jugar con el equipo. Asiste, libera espacios y también ayuda con una labor de sacrificio.

El trabajo de Luis Javier es de mucho sacrificio. Sale del área y busca marcar a sus rivales para poder recuperar pelotas. El Sporting Lisboa le abona esa entrega que lo deja como uno de los delanteros que más balones recupera y que gana duelos claves en el mediocampo.

LA VIRTUD QUE CARACTERIZA A LUIS JAVIER SUÁREZ: COLOMBIA Y SPORTING LISBOA PUEDEN ESTAR TRANQUILOS

De acuerdo con palabras de Rui Borges, entrenador del Sporting Lisboa, Luis Javier Suárez es uno de los principales recuperadores siendo un delantero, con una característica que no es su principal fortaleza. Sus goles hablan, pero su capacidad de sacrificarse también lo hace.

Le puede interesar: Adrián Ramos está disponible para González: ¿jugará contra Alianza?

Borges afirmó que, “por todas sus características, sabíamos que iba a ser un jugador clave. Aporta valor a sí mismo y a quienes lo rodean”. Cuenta con 93 presiones a los defensores y volantes en 36 partidos disputados con la camiseta del Sporting Lisboa.

Ha dejado en alto su nombre después de grandes temporadas con el Almería de España y sigue dando de qué hablar con goles y sus recuperaciones. De acuerdo con una gráfica de BeSoccer Pro, el delantero samario es uno de los jugadores que más recuperaciones hace y que más duelos gana.

Estas son características que le dan la mano a un delantero goleador que ya dejó su sello con la Selección Colombia y que espera ganarse la titularidad en el combinado nacional para el Mundial de 2026.

Lea también: Daniel Torres tras las declaraciones de Haydar: “A los vivos hay que meterles mano”

Luis Javier es el segundo delantero con más recuperaciones, solo lo supera Francisco Trincao con 24, mientras que el colombiano suma 15 balones recuperados. La presión, y el aporte en el ataque y en la zaga defensiva da de qué hablar a falta de tres meses y medio para que arranque el Mundial. Un todo jugador que piensa más en el equipo que en temas individuales.