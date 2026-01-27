Sin duda alguna, uno de los mejores delanteros hoy por hoy en Colombia y en Europa es nada más ni nada menos que el oriundo de Santa Marta, Luis Javier Suárez. El atacante se ganó su reconocimiento gracias a sus goles, pues, en el Sporting de Lisboa ya lleva 24 goles en 31 partidos disputados.

Almería, su anterior equipo presagió que tarde o temprano, Luis Suárez dará el salto a una liga más prestigiosa de Europa y a un club de mayor envergadura que el Sporting de Lisboa, que, de por sí, ya es un grande de Portugal. El artillero que marcó cuatro goles con la Selección Colombia ante Venezuela tiene un nuevo reto en la UEFA Champions League enfrentando a Athletic de Bilbao.

Si el Sporting de Lisboa llega a ganar en España ante el Athletic de Bilbao, sellarán la clasificación de manera directa a los octavos de final. Esto es algo que los vascos quieren evitar, además de que se juegan las cartas para disputar los Play-Offs de la competencia más importante de Europa.

Luis Suárez llega dulce a este encuentro, pero desde España ya le empiezan a bajar el dedo al poderío goleador del colombiano. Fue Iñigo Lekue, uno de los defensores que tendrá que encargarse de parar al samario quien habló en la precia de la Champions.

“ESPERAMOS FRENARLOS”; IÑIGO LEKUE SOBRE LUIS SUÁREZ

Athletic de Bilbao tiene que dar un golpe sobre la mesa ante un equipo como el Sporting Lisboa que ya dejó su sello en Europa con Luis Suárez enfrentando al PSG con doblete del atacante sudamericano.

Iñigo Lekue tendrá que detener al colombiano, y el zaguero le puso la cara a esa dificultad de tener que medirse con el poderío de Luis Javier. En Sport TV, Lekue reconoció lo que significa tener que parar a los jugadores del Sporting Lisboa, “¿Luis Suárez? Estoy preparado para todo, tanto él como el resto de los atacantes del Sporting. Son jugadores muy buenos, de alto nivel. Esperamos frenarlos de la mejor manera posible”.

Posteriormente, el lateral continuó, “queremos ganar para avanzar a los Play-Offs. Nuestro objetivo era llegar al último partido con opciones de clasificar. No hay mejor manera que depender solo de nosotros mismos y jugar en nuestro estadio. Estamos vivos hasta el último partido y con nuestra afición. Será un partido muy, muy difícil. Sabemos que el Sporting es un gran equipo, con mucha experiencia europea, viene de una gran victoria y quiere los 3 puntos para alcanzar los primeros puestos. Va a ser muy difícil”.

El partido se jugará a partir de las 3 de la tarde en horario de Colombia el miércoles 28 de enero. Esta será la última jornada de la UEFA Champions League.