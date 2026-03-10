Luis Javier Suárez recibe nuevo premio en la Liga de Portugal

El delantero colombiano Luis Javier Suárez sigue recibiendo reconocimientos en el fútbol de Portugal, gracias al buen rendimiento demostrado con la camiseta del Sporting CP.

En las últimas horas, Suárez fue reconocido como el mejor atacante del mes de febrero en la primera división de Portugal. De esta manera, el colombiano revalidó el mismo premio, que había conseguido en enero de 2026.

Luis Javier Suárez se quedó con el primer lugar en las votaciones al recibir el 36.30% de los votos. Con este porcentaje, el delantero samario superó a Ricardo Horta (SC Braga), que logró un 17,04%, y Maranhão, el delantero del Tondela, que completó el podio con un 5,93%.

De esta manera, Suárez fue elogiado por los directores técnicos de la liga de Portugal, quienes son los encargados de realizar la votación.

Números de Luis Suárez en febrero

Durante el mes de febrero, Luis Javier Suárez marcó siete goles en cuatro partidos jugados.

El atacante colombiano celebró en los compromisos contra Nacional, Fc Porto, Moreirense y Estoril. El único encuentro en el que no anotó en el duelo contra Famalicao, en el que no participó por sanción.

Luis Suárez, goleador en Portugal

Después de 25 fechas en la primera división de Portugal, Luis Javier Suárez se ha convertido en el líder de la tabla de goleadores.

Suárez ha anotado 23 tantos y es seguido en el escalafón por el griego Vangelis Pavlidis, que cuenta con 20 goles.