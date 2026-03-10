Definido el Grupo de la Selección Sub 17: Colombia, por el Sudamericano

La Selección Colombia Masculina Sub-17 conoció el Grupo que integrará en la Fase inicial del CONMEBOL de la categoría; certamen que se disputará del 3 al 19 de abril en Paraguay.

Técnico de la Selección Colombia define el grupo que viajará al Sudamericano Sub 17 de abril en Paraguay

El equipo dirigido por Fredy Hurtado tuvo diez días de concentración duranre el mes de enero en Barranquilla, donde llevaron a cabo ocho jornadas de doble sesión, con el objetivo de afianzar los conceptos tácticos de la propuesta de juego.

En cuanto al componente físico, el enfoque se centró en el fortalecimiento muscular en el gimnasio, complementado con trabajos de preparación física dirigidos a mejorar la resistencia, velocidad y acondicionamiento general.

El profesor Hurtado aseguró sobre el microciclo: “La idea es consolidar un grupo para luego seguirles dando contenido. Tener un equipo que esté mucho más cerca al que va a estar en el Sudamericano. Es lo que estamos haciendo con esta convocatoria: viendo chicos nuevos y otros que han estado en procesos anteriores”.

Colombia comparte grupo A con la Selección local: además enfrentará a Chile, Ecuador y Uruguay

El torneo se compone de una Fase Preliminar (Fase de Grupos) y una Fase Final. Todos los partidos se disputarán a una sola rueda. Participan 10 equipos, distribuidos en 2 grupos de 5 equipos cada uno.

Los equipos que ocupen las dos primeras posiciones de cada grupo avanzarán a la semifinal.

Los equipos restantes de cada grupo (3° y 4° puesto) disputarán las posiciones del 5° al 7° puesto. Para ello, se enfrentarán en un cruce (3° vs 4° de cada grupo) que determinará los equipos que jugarán por el 5° y 7° puesto.

El campeonato contará con la participación de las diez selecciones nacionales pertenecientes a las Asociaciones Miembro de la CONMEBOL.

Grupo A: Paraguay, Colombia, Chile, Ecuador y Uruguay.

Grupo B: Brasil, Venezuela, Argentina, Bolivia y Perú.