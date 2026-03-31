Luis Suárez, comprometido con Sporting y Colombia: no hay descanso

La Selección Colombia ya dejó atrás lo que fue la fecha FIFA, teniendo en cuenta las derrotas vs. Croacia y Francia, donde la tricolor no mostró su mejor fútbol, dejando algunas dudas en el proceso de Néstor Lorenzo y el nivel de algunos jugadores. Pese a esto, el entorno de la tricolor es positivo, pensando en lo que serán los juegos de despedida en mayo, ante Costa Rica y Jordania.

Recuerde que estos partidos, contando los juegos de la Copa del Mundo del 2026, se verán a través de la pantalla del Canal RCN, con todas las novedades en Deportes RCN y Fútbol RCN.

Uno de los jugadores que se ha llevado algunas críticas, es Luis Javier Suárez. Pese a ser uno de los de mejor momento en Europa, muchos cuestionan la acción que falló ante Croacia. Pese a esto, está en el entorno de la Selección Colombia y si mantiene su poderío goleador, estará en la convocatoria definitiva a la Copa del Mundo.

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Luis Javier Suárez, de regreso a la actividad con el Sporting de Lisboa

Luego de disputar la fecha FIFA con la Selección Colombia, Luis Javier Suárez ya está en Portugal, pensando en el remate de temporada. El delantero llegó este lunes a Lisboa, pensando en el remate de temporada.

Desde Portugal, afirman que el club pensó en darle algunos días de descanso, teniendo en cuenta la carga de minutos disputados no solo con Selección Colombia, sino en el entorno del Sporting. Ante eso, Luis Javier Suárez le apuntará a aprovechar cada momento y recuperarse de la mejor forma.

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De acuerdo con información del diario A Bola, Luis Javier Suárez tiene en la mira la Champions, teniendo en cuenta que no estará en la próxima jornada de la Primeira Liga “A pesar de tener que cumplir una sanción contra el Santa Clara, debido al gesto de robo contra el FC Porto en el partido de ida de la Copa de Portugal, el delantero no se detendrá, no tendrá días libres y ya está comenzando a prepararse para su regreso a la competición para el partido contra el Arsenal”.

Los números de Luis Javier Suárez esta temporada por Primeira Liga

Luis Javier Suárez ha disputado, en total, 25 partidos con el Sporting de Lisboa, aportando 24 anotaciones y 4 asistencias.