"Por experiencia propia"; el mensaje del 'Pibe' para la Selección Colombia

Queda medio año para que se palpite la fiesta mundialista de una copa histórica con la participación de 48 selecciones por primera vez. En esa competencia, la Selección Colombia espera dar un golpe en busca de sellar la clasificación para los dieciseisavos y para pelear por una gran posición.

El mejor antecedente de la Selección Colombia fue en Brasil 2014 cuando sellaron el paso para los cuartos de final y perdieron frente al equipo anfitrión. La necesidad es poder llegar a las fases finales para superar lo hecho en anteriores ediciones mundialistas.

Carlos Alberto el ‘Pibe’ Valderrama es sin duda alguna, uno de los mejores jugadores de la historia de la Selección Colombia. Jugar un Mundial es algo que conoce bien, pues disputó tres en su carrera profesional. Hace poco, el volante volvió al fútbol para jugar en la despedida de Mario Alberto Yepes.

En diálogo con ESPN, dejó advertencias para la Selección Colombia en esta nueva edición mundialista en donde tendrán que jugar un partido más para poder instalarse en una final. Un hombre de experiencia en este tipo de competencias reveló qué tiene que hacer el combinado nacional en este torneo.

EL MENSAJE DE CARLOS ALBERTO VALDERRAMA PARA LA SELECCIÓN COLOMBIA

Bajo las órdenes de Néstor Lorenzo, la Selección Colombia busca meterse en fases definitivas del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Jugará en Ciudad de México, Guadalajara y en Miami. La casa de la concentración sería en tierras tapatías, según lo que ha dicho Lorenzo, pero por ahora, no hay nada confirmado.

Sus rivales serán Uzbekistán en la altura de Ciudad de México, el repechaje internacional 1 que saldrá de la llave entre Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo en Guadalajara y Portugal en Miami. Habrá que preparar una estrategia para poder vencer el tema de la altitud.

Con este panorama, el icónico jugador de la Selección Colombia afirmó que, “el grupo es fuerte como todos, es el campeonato Mundial. Yo le tengo fe a la Selección, a mí me gusta esta Selección, juega bien y los jugadores tienen personalidad”.

Tal vez el partido más difícil sea ese encuentro ante Portugal. Las dos otras no son conocidas para Néstor Lorenzo y sus dirigidos. El primer partido será ante Uzbekistán que vivirá su primera experiencia mundialista. El ‘Pibe’ afirmó que, “¿qué hay que hacer? Hay que ganar y el mensaje que le mando a los muchachos es que el primer partido es jodido, por experiencia propia lo digo”.

ASÍ LE FUE EN EL PRIMER PARTIDO A CARLOS VALDERRAMA

Los primeros partidos que jugó el ‘Pibe’ con la Selección Colombia en los mundiales que disputó cuentan con una victoria y dos derrotas que al final condicionaron la clasificación para la segunda instancia. En 1994 quedó último con tres puntos, y en 1998 fue tercero con las mismas tres unidades.

En 1990 el debut fue positivo superando a Emiratos Árabes Unidos con un resultado de 0-2 gracias a los goles de Bernardo Redín y de Carlos Alberto Valderrama. Luego perdió frente a Yugoslavia e igualó con Alemania para pasar a los octavos de final donde perdió ante Camerún 2-1.

Por su parte, en 1994 y 1998, cayeron en los debuts mundialistas frente a su similar de Rumanía. El primero fue un 1-3 y en Francia perdieron por la mínima diferencia. Esos resultados dejaron afuera a la selección sudamericana de la competencia.