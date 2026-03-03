Luis Sinisterra saldría de Cruzeiro y llegaría a la Premier League

Sin duda alguna, Luis Sinisterra ha sido una de las grandes promesas y proyecciones del balompié colombiano, pero, infortunadamente, el extremo no ha podido explotar por la falta de regularidad y de competencia. Las lesiones lo han complicado desde su experiencia en la Premier League con Leeds United y Bournemouth y ahora con el Cruzeiro en Brasil.

Esa regularidad que ha perdido es difícil poder recuperarla después de que en este 2026, año clave por el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, Luis Sinisterra ha tenido más ausencias que titularidades o suplencias tanto en el Brasileirao como en el Campeonato Mineiro en donde ya están en la final enfrentando a su clásico rival, Atlético Mineiro.

Luis Sinisterra ha estado afuera de las canchas en más de 76 días. A falta de 100 para el Mundial sería difícil que pueda tener esa regularidad deseada para estar en la lista de 26 jugadores convocados para la Selección Colombia. Cruzeiro depositó la confianza, pero no ha encontrado esa regularidad ni esa estabilidad deseada.

LUIS SINISTERRA TENDRÍA NUEVA OPORTUNIDAD EN LA PREMIER LEAGUE

Su mejor protagonismo en Europa fue en Feyenoord de Rotterdam y en Inglaterra le llegaron las lesiones que lo han condicionado en el Cruzeiro. Perdió forma y protagonismo en la competencia de Brasil con apenas poco más de diez presencias desde que llegó en 2025.

Bournemouth lo envió en condición de cedido con destino a Brasil y esa poca actuación en la temporada lo ha dejado relegado a un segundo plano, tanto así que el Cruzeiro ya estaría por tomar una decisión clave cuando faltan pocos meses para que termine la cesión.

Entre las condiciones había una opción de compra que los de Belo Horizonte podían activar si así lo consideraban. Sin embargo, parece casi imposible que el elenco brasileño haga uso de ese fichaje.

En ese sentido, esos 3,5 millones de euros que tendría que pagar Cruzeiro para activar la compra del extremo es impensado en estos momentos. Son conscientes de esas lesiones que ha tenido el futbolista de Santander de Quilichao y analizan no ejecutar esa opción.

Para el extremo colombiano, infortunadamente lleva apenas dos partidos disputados en este 2026 y en total 16 encuentros desde que llegó al club brasileño en el 2025. Las lesiones lo han dejado afuera por más de diez encuentros y eso es lo que analizan en el Cruzeiro.

El equipo de Belo Horizonte no estaría dispuesto a pagar los 3,5 millones de euros sabiendo que las lesiones y las ausencias de Luis Sinisterra hacen que no pueda tener la comodidad deseada dentro del campo de juego. Su futuro cambiará bastante en este 2026 sin Mundial y con un nuevo equipo.

Luis Fernando Sinisterra, que todavía tiene contrato con Cruzeiro hasta junio ya tendría nuevo equipo para actuar en lo que resta del 2026 y en el futuro. Su próximo rumbo estaría de nueva cuenta en la Premier League con el Bournemouth, club que todavía cuenta con sus derechos deportivos.

¿BOURNEMOUTH LO TENDRÍA EN CUENTA?

Pese a que tendría que regresar al Bournemouth, su futuro no estaría completamente decidido con su presencia en el equipo inglés. Luis Fernando Sinisterra sigue sin recuperarse de las lesiones y tendrá que mejorar su estado físico para dejar de prender alarmas y para poder estar dentro del campo de juego con mayor regularidad.

Bournemouth tendría la última decisión, pero por el momento, todo parece indicar que el extremo volverá al equipo inglés esperando por una nueva oportunidad y para poder mantenerse en competencia en una de las ligas más atractivas y competitivas del mundo. El club tendría varios escenarios con el caucano.

Con su regreso en 2026, los ‘Cherries’ podrían buscar un nuevo préstamo para que el jugador pueda recuperar confianza, o bien, venderlo en caso de que no quieran continuar con Luis Fernando Sinisterra después de esa experiencia en Cruzeiro. Para mantenerse en el Bournemouth tendrá que recuperar la regularidad y dejar las lesiones atrás.