[VIDEO] Luis Díaz perdió los cabales: el fuerte enojo contra el árbitro en Bayern vs PSG

Bayern Múnich recibió la visita del Paris Saint-Germain con la necesidad de ganar por dos goles para poder sellar la clasificación para la final de la UEFA Champions League en una instancia definitiva para que los bávaros volvieran a ganar la copa europea o los parisinos repetir el trofeo que ganaron el año pasado, o bien, que los ‘Gunners’ ganaran su primera Liga de Campeones en la historia.

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Ousmane Dembélé aprovechó una defensa completamente dormida del Bayern Múnich y con una jugada rápida que inició el georgiano Khvicha Kvaratskhelia y que el francés cerró decretando el primero y el sexto en el marcador global. Con este resultado, Luis Díaz y compañía tenían que marcar dos goles para igualar.

Luis Díaz lo intentó con llegadas interiorizando de izquierda al centro y con una oportunidad clara en la que remató buscando el segundo palo y se fue por encima del larguero. Además, en el segundo tiempo tuvo la opción de asistir en varias oportunidades, pero nada entró. Explotó por una falta que le hicieron y que el juez central no decretó.

LA EXPLOSIÓN DE LUIS DÍAZ CONTRA EL ÁRBITRO

A falta de 13 minutos y cuando la creación de juego no influía mucho para que el Bayern pudiera descontar en la serie e igualar en el marcador en el Allianz Arena, Luis Díaz cambió un poco su posición y pasó al centro. En esa acción a los 77, ‘Lucho’ intentó combinar con Harry Kane y Beraldo lo esperó y lo bajó al borde del área.

En esa acción, el juez central que estaba cerca de la jugada no pitó tiro libre, la jugada siguió y un jugador del Bayern tocó la pelota con la mano. La decisión del árbitro fue pitar infracción a favor de los parisinos. Inmediatamente, Luis Díaz fue de frente contra el portugués que impartía justicia y pidió vehemente la falta.

Los bávaros sufrieron por esa decisión y Luis Díaz perdió los cabales reclamando de frente contra el juez central que amonestó al colombiano. Beraldo lo esperó y lo chocó, parecía ser una infracción clara, pero la ignoró el árbitro.

LA DEUDA DE LUIS DÍAZ EN EUROPA

En 2022, Luis Díaz disputó la primera final de la Champions League justo cuando firmó contrato con el Liverpool. El guajiro no pudo obtener ese título europeo cuando esperaban sacar adelante una buena campaña en la que se enfrentaron con el Real Madrid. Vinícius Júnior acabó la ilusión de ‘Lucho’.

Luego vinieron otras fases definitivas que jugó con el Liverpool y ahora en este caso, tuvo la gran oportunidad de meterse a la final. Paris Saint-Germain acabó esa posibilidad con un gran rendimiento dejándolos afuera tanto en Francia como en Alemania.

El 2026/27 será la oportunidad de oro para que el Bayern Múnich de Luis Díaz pueda intentar sacar conclusiones de lo hecho este año y poder ser campeón. Esto acabaría con la deuda que tiene el colombiano que ha ganado todo en los clubes en los que ha estado, pero le hace falta un torneo internacional.

LAS DOS MANOS QUE PODÍAN CAMBIAR EL RESULTADO

Pasando la primera media hora del partido, el Bayern Múnich explotó por una jugada que la terna arbitral ignoró ante el pedido de los bávaros. Si bien la acción venía de un rechazo de un jugador del Paris Saint-Germain, el brazo de Joao Neves estaba muy extendida y no pitaron un penal que parecía claro.

Vitinha sintió la presión en el área de Jamal Musiala. El volante portugués despejó y la pelota pegó en la mano de Joao Neves todavía dentro del área. Todo el Bayern Múnich explotó por esa acción reclamando un penal que parecía serlo, pero que zafó la terna arbitral por entender que era una mano de protección.

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Sin embargo, la pelota parecía no ir al rostro del portugués y de ahí hay más polémica por la intención de Joao Neves. Más allá de si era de protección o no, la mano estaba muy separada de su cuerpo y totalmente extendida. Era una acción que se podría dar como penal para un empate de los bávaros.

Antes de esa jugada hubo una acción que podía cambiar el andar del partido en un balón que le enviaron a Konrad Laimer en la mitad de cancha. El lateral controló y todo continuó normal hasta que Nuno Mendes cortó el juego con una mano clara que permitió cortar un avance de los alemanes.

El árbitro retrotrajo la jugada para pitar una mano de Konrad Laimer que también generó caos en el Bayern Múnich que peleó por la mano de Nuno Mendes. Con ese corte de juego en un avance claro de los bávaros, Mendes podía recibir la segunda tarjeta amarilla que lo sacaba del partido.