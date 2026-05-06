Hay cinco jugadores de Millonarios FC de Bogotá, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, a los que se les acaba contrato en apenas unas semanas y la pregunta de muchos es si seguirán en el embajador.



Uno de ellos es Radamel Falcao García, histórico centro delantero de la Selección Colombia de Mayores. El ‘tigre’ regresó al conjunto azul de la capital del país con la ilusión de poder salir campeón. Sin embargo, como bien se sabe, a la fecha, esto no ha sido posible.



Desde su retorno, además, el exjugador del Atlético de Madrid de España y Manchester United de Inglaterra ha sufrido algunas lesiones, las cuales lo han privado de mantener un buen ritmo y de darle alegrías a la institución. Se desconoce, hasta el momento, si las partes quieren seguir caminando juntos.

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Maca aparece en la lista

Otro caso es el del experimentado mediocampista David Macalister Silva, uno de los grandes ídolos de Millonarios FC. Desde hace varios años, Maca es uno de los grandes referentes del plantel profesional.



Se menciona en las diferentes redes sociales que es muy posible que el contrato del jugador sea renovado, pero se espera que el asunto se termine haciendo oficial, sea para la continuidad o la partida del futbolista.

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Castro también está

En la lista también aparece Alex Castro, que llegó con expectativas altas al equipo que es dirigido por el argentino Fabián Bustos. No obstante, su rendimiento no ha sido el mejor y esto no ha permitido mucho protagonismo suyo.



Además, los hinchas del cuadro embajador no lo tienen en muy alta estima y su salida en el mes de junio del presente año no sería un golpe grande para el club. Es muy probable que su vínculo no sea renovado.

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¿Novoa y Cabezas se van?

La lista la terminan Diego Novoa y Jorge Cabezas Hurtado, quienes viven un presente muy diferente en Millonarios. El portero es habitual titular en el equipo, por encima del extranjero Guillermo De Amores.

Por su parte, el centro delantero, que cuando llegó al club se pensaba que iba a tener un buen rendimiento, ha ido quedando relegado con el paso de las semanas y los meses. En la consideración de Bustos, está detrás de Falcao García, Rodrigo Contreras y Leonardo Castro. Su contrato también finalizaría.