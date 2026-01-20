“El equipo que no hace los goles, los ve hacer”, ese dicho que toma fuerza partido a partido volvió a hacerse realidad en la UEFA Champions League en un vibrante juego entre el Sporting Lisboa vs Paris Saint-Germain en el que los lisboetas se vieron favorecidos después de los grandes fallos de definición de los parisinos y de tres goles inválidos para los franceses.

Y es que, el campeón de la UEFA Champions League tuvo todo para ganar y para sacar el resultado a su favor desde los primeros minutos del compromiso. Sporting Lisboa no tuvo mucho impacto hasta el final del compromiso con, nada más ni nada menos que Luis Javier Suárez que está dulce con la cita del gol y que revindicó después de fallar.

EL GOL DE LUIS JAVIER SUÁREZ QUE PUSO A GANAR AL SPORTING LISBOA

Con todo ese contexto desfavorable para el Sporting Lisboa que sufrió los embates del PSG, y que también vio como los parisinos vencían la meta en cuestión de tres ocasiones, el equipo lisboeta no podía impactar fuertemente como se esperaba dentro de los primeros 45 minutos.

Luis Javier Suárez, el hombre encargado de las anotaciones en el Sporting Lisboa tuvo la chance más clara a los 73 minutos en un centro que Lucas Chevalier despejó y no la pudo empujar en el rebote. Fue tapado por un zaguero que sacó el balón al córner.

En ese lanzamiento de esquina, el balón quedó dividido en el área para que se diera la llegada de Luis Javier Suárez. El samario no dudó y de primera cruzó el remate para sentenciar el primer tanto del compromiso. Infortunadamente para las pretensiones del delantero y para el Sporting de Lisboa, la victoria no duró mucho y no se pudo saborear como se esperaba.









Minutos posteriores, llegó el empate que esta vez sí fue válido en el partido. PSG marcó cuatro goles que pudieron encaminar una goleada en Lisboa, pero solo uno de ellos subió en el marcador. Fue el del georgiano, Kvicha Kvaratskhelia que negó la victoria de los portugueses en el Estadio José Alvalade.

EL SEGUNDO DE LUIS JAVIER SUÁREZ PARA SUPERAR AL PSG

Con el empate de Paris Saint-Germain, no hubo un claro dominador dentro del campo de juego. Los últimos segundos fueron de trámite con la posesión dividida entre Sporting Lisboa y PSG. Sin chances, todo indicaba que la paridad iba a mantenerse hasta que Luis Suárez volvió a dar otro golpetazo.

Tras un remate en el área, Lucas Chevalier dejó un rebote corto que capitalizó de cabeza Luis Javier Suárez firmando su doblete en el marcador y dando un golpe contra el actual campeón de la UEFA Champions League.









Las anotaciones de Luis Javier Suárez permiten que el Sporting Lisboa se meta en las primeras ocho casillas de la Champions League a la espera de lo que pase en la última fecha de la fase de liga. Sueñan con clasificar a los octavos de final. Además, el colombiano suma ya 29 partidos disputados con el elenco portugués y cosecha 22 anotaciones.