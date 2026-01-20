[Video] Show de Vinícius y Mbappé; Real Madrid goleó 6-1 al Mónaco

En el marco de la séptima fecha en la presente edición de la UEFA Champions League, el Real Madrid se enfrentaba al Mónaco en el Estadio Santiago Bernabéu, duelo de gran importancia para el equipo ‘merengue’, que después del 2-0 ante Levante sufrió dolorosas derrotas ante Barcelona (en la final de la Supercopa de España) y contra Albacete en la Copa del Rey.

El equipo dirigido por el técnico Álvaro Arbeloa buscaba un triunfo a nivel continental que ayudara a retomar las buenas sensaciones de cara al remate de la temporada, además, el Real Madrid necesitaba un triunfo donde Vinícius Junior pudiera destacarse luego del último partido donde fue silbado por las graderías del Bernabéu.

Así fue la goleada del Real Madrid frente al Mónaco

Arbeloa tuvo en su nómina titular al argentino Franco Mastantuono en zona de ataque junto con Kylian Mbappé y Vinícius Junior, un tridente que le fue más que efectivo, pues todos estos jugadores aportaron al abultado marcador final.

El delantero francés abrió el marcador apenas a los 5 minutos y luego repetiría la dosis al 26, mientras que el argentino Mastantuono puso el 3-0 al inicio del segundo tiempo, la primera anotación del exjugador de River Plate en la UEFA Champions League.

Vinícius volvió a sonreír en el Real Madrid

Luego de días complicados que incluyó la salida del técnico Xabi Alonso y algunas lágrimas de Vinícius Junior en el pasillo del Estadio Santiago Bernabéu ante los silbidos de los hinchas del Real Madrid por sus últimas actuaciones, el brasileño tuvo un partido más que destacado, aportando asistencia y gol en el partido, además de ser un constante peligro para el Mónaco.

‘Vini’ anotó al minuto 63 un golazo donde demostró nuevamente su control de balón a una velocidad admirable, entrando al área y rematando el balón a un angulo imposible, sería el 5-0 para el Real Madrid, que ya había visto antes un autogol del Mónaco al minuto 53.

La goleada se culminaría con otro futbolista que había levantado críticas en días anteriores, pues Jude Bellingham aprovechó una asistencia perfecta de Federico Valverde para luego evadir al portero y poner el 6-1 en el marcador, teniendo en cuenta que el conjunto francés había descontado minutos antes con gol de Jordan Teze.

Real Madrid se acerca a la clasificación directa a los 8vos de final

Así las cosas, Real Madrid gana 6-1 el partido y llega a 15 puntos en esta fase de la Champions, logrando de momento el segundo puesto en la tabla solo detrás del Bayern Múnich (21), a la espera de que otros equipos tengan sus partidos de esta fecha.