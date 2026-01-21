¿Luis Suárez, mejor que Viktor Gyokeres? “Imposible compararlos”

A Luis Javier Suárez lo trajeron como la solución por sus goles y su cuota goleadora que dejó en el Almería de la segunda división de España. El colombiano fue el elegido para reemplazar a un goleador como Viktor Gyökeres que dejó su huella dentro de la institución y que le permitió darse a conocer hasta llegar al Arsenal.

Sin embargo, como ‘Gunner’, el delantero sueco no ha encontrado mucha comodidad sumando apenas nueve goles en 27 partidos cuando en el Sporting Lisboa marcó en su primera temporada 43 goles en 50 apariciones y en la segunda temporada, 54 anotaciones en 52 encuentros disputados.

En estos momentos, Luis Javier Suárez está a 20 goles de esa cifra con la que Viktor Gyökeres cerró su primera experiencia en el equipo lisboeta. De igual forma, desde Portugal ya olvidan al sueco y ahora la máxima figura es el colombiano que ha dado de qué hablar, especialmente en la Champions League marcando los dos tantos ante el vigente campeón, Paris Saint-Germain.









¿HAY CÓMO COMPARARLOS? RUI BORGES, ENTRENADOR DEL SPORTING LISBOA RESPONDIÓ

Gracias a este doblete, Luis Javier Suárez ya acumula 30 partidos y 22 goles con la camiseta del cuadro lisboeta. Además, su doblete permite soñar latentemente con evitar los Play-Offs y jugar los octavos de final de la Champions League. Todo esto suma a los reconocimientos del samario frente al sueco.









En ese orden de ideas, la pregunta es si es posible comparar al colombiano y al sueco, pues, es lo que se piensa cuando un jugador reemplaza a otra figura. El entrenador, Rui Borges dejó claro que no hay posibilidades de hacerlo, “ambos son muy buenos, cada uno a su manera, no hay mejores. Son diferentes, goleadores natos, y es imposible compararlos”.

Además de esa imposibilidad de comparar a uno y a otro, el director técnico luso recalcó lo necesario e importante que es Luis Suárez dentro de la institución, “sabíamos lo que nos iba a aportar, no me sorprende porque sabíamos lo que nos iba a aportar en cuanto a características, personalidad, carácter... fue un jugador especialmente importante hoy y le dije que lo íbamos a necesitar, no por los goles, sino porque este iba a ser un partido similar al del Bayern, donde hizo un gran partido”.

La Champions League no es para todo el mundo, pero Luis Javier ha pasado las pruebas, especialmente en este encuentro frente a un gigante como el Paris Saint-Germain. Rui Borges también referenció que, “marcó dos goles, mérito del equipo también, que funcionó para eso, y tenía su propio carácter y energía, que también es importante. Ellos hicieron un gran partido, es cierto. Aparte de los goles anulados, tuvieron dos disparos peligrosos”.

En la próxima fecha, Suárez y el Lisboa tienen que sacar puntos ante el Athletic Bilbao en España para sellar la clasificación sin necesidad de jugar los Play-Offs, pues, el año pasado con Viktor Gyökeres, tuvieron que jugar una serie de más, perdiendo ante el Borussia Dortmund que acabó con el sueño lisboeta.

Por lo menos en eso, Luis Suárez podría superar a Viktor Gyökeres, dado que el colombiano podría ahorrarse la serie de los Play-Offs. En cuanto a goles, el samario todavía está a 20 tantos de las cifras que dejó el sueco en su primera temporada con el Sporting Lisboa.